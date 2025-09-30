Transportarbetare till Uddevalla sjukhus - Timvikariat
Västra Götalandsregionen / Vaktmästarjobb / Uddevalla Visa alla vaktmästarjobb i Uddevalla
2025-09-30
Nu söker vi timvikarierande transportarbetare till Uddevalla sjukhus.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning
Som transportarbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket. Arbetet innebär främst transporter av gods, mat, post, textilier och avfall inom sjukhuset. Du erbjuds variation och utveckling då vi även hjälper till med annan service som gör det enkelt för vården att fokusera på sin kärnverksamhet.
Arbetstiderna för tjänsten varierar mellan 07:00-19:00 måndag-fredag samt helg 07:00-18:30.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en godkänd gymnasieutbildning och B-körkort. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan med lätthet föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Dina IT-kunskaper är goda och du har en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen. Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det vidare viktigt att du kan:
vara social och hjälpsam
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarsfull och ha ordningssinne
Har du truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lagerarbete eller annat servicearbete är det meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten hanteras av Ulrika Karlsson, Enhetschef för Internlogistik i Uddevalla.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
