Transportarbetare Till Ssab I Luleå
Konsultia AB / Maskinförarjobb / Luleå Visa alla maskinförarjobb i Luleå
2026-05-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Världen behöver fossilfritt stål - och vi behöver dig!
Vill du vara en del av en spännande resa mot fossilfri ståltillverkning? Är du nyfiken, gillar att arbeta i team och vill ständigt utvecklas? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du chansen att ta dig an utmanande och varierande arbetsuppgifter - samtidigt som vi ger dig den utbildning och stöd du behöver för att lyckas.
Vikariaten är av olika längd och vi erbjuder möjligheter inom flera områden på transportavdelningen. Bli en del av vår gemenskap och följ med oss mot fossilfri ståltillverkning. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-05-24Arbetsuppgifter
Som transportarbetare kommer du att arbeta med olika arbetsuppgifter på SSAB:s transportavdelning.
Arbetet bedrivs i olika skiftformer.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och självgående. Du ska ha god planeringsförmåga, känna ansvar för dina arbetsuppgifter, vara kvalitetsmedveten och ha bra samarbetsförmåga. Det krävs ett praktiskt sinnelag samt förmåga att effektivt prioritera bland olika arbetsuppgifter.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• B-körkort och tillgång till bil
• Gärna några års relevant arbetslivserfarenhet
• God körvana är meriterande
• C-kort, truckkort eller andra relevanta behörigheter är meriterande
Välkommen till ett spännande jobb!
Övrig information
För frågor kring tjänsten vänligen kontakta
Oliver Dufåker
070-517 01 92Oliver.dufaker@konsultia.se
Vi kommer intervjua löpande, så tjänsten kan bli tillsatt innan slutdatum.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Furunäsvägen 100 (visa karta
)
941 52 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ssab Kontakt
Oliver Dufåker oliver.dufaker@konsultia.se +46 70 517 01 92 Jobbnummer
9925086