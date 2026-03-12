Transportarbetare till Skaraborgs sjukhus
Västra Götalandsregionen / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
2026-03-12
Nu söker vi en transportarbetare till vår verksamhet på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning
Som transportarbetare arbetar du främst med transporter av gods, mat, post, textilier och avfall inom sjukhuset. Du erbjuds variation och utveckling då vi även hjälper till med annan service som gör det enkelt för vården att fokusera på sin kärnverksamhet. Du träffar många nya människor i ett arbete där det händer mycket. I tjänsten igår även att köra schemalagda körturer inom regionen.
Arbetstiderna varierar mellan kl. 06:30-15:30 och 08:00-17:00 måndag-fredag. Helgarbete kan förekomma.
För tjänsten krävs att du har en godkänd gymnasieutbildning och B-körkort samt god körvana. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan obehindrat föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Dina IT-kunskaper är goda och du har en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen.
Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det vidare viktigt att du:
är social och hjälpsam
arbetar bra tillsammans med andra
trivs med att anpassa dig utifrån vad som händer
är ansvarsfull och har ett ordningssinne
Har du truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lagerarbete eller annat servicearbete är det starkt meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under anställningstiden. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Mikael Tara.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
