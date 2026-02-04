Transportarbetare till Sahlgrenska - Vikariat
Västra Götalandsregionen / Servicepersonaljobb / Göteborg Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg
2026-02-04
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för patienter och vårdpersonal? Som Transportarbetare inom Material i vården blir du en nyckelperson i att se till att vården på Sahlgrenska fungerar smidigt - du ser till att rätt material finns på rätt plats, i rätt tid.
Nu söker vi två nya kollegor som kan täcka upp i samband med en studieledighet och en föräldraledighet under 6 månader. Välkommen med din ansökan senast 18 februari!Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Transportarbetare inom området Material i vården (MiV) på Sahlgrenska arbetar du med att förse vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset med förbrukningsmaterial. Det är ett socialt arbete där du dagligen träffar många nya människor och har nära kontakt med arbetskamrater, kunder och leverantörer.
I arbetet som transportarbetare ingår bland annat att:
beställa, ta emot och avemballera material
fylla på med förbrukningsartiklar och textilier hos kund
rapportera och följa upp leveransavvikelser och felsöka leveranser genom telefonkontakt med våra leverantörer
Truckkörning kan förekomma vid behov, men ditt primära uppdrag är att arbeta med ovan nämnda arbetsuppgifter inom materialförsörjning. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag. Helgarbete kan förekomma vid högtider och på röda dagar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är duktig på att skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande. Som person är du ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig. Du är lojal mot ditt uppdrag och visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete. Du har en godkänd gymnasieutbildning, goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i digitala system. Du kommunicerar flytande på svenska och kan obehindrat föra dialog med arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
Då du är i rörelse majoriteten av din arbetsdag är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment.
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager och förrådsverksamhet är meriterande för tjänsten, likaså om du har truckkort.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor.
Om Internlogistik
Internlogistik finns på regionens största sjukhus och ansvarar för att viktiga flöden fungerar smidigt - allt från tvätt, läkemedel och material till post, hjälpmedel, steril operationsutrustning och avfall. Totalt arbetar omkring 230 medarbetare inom området.
En av våra prioriterade satsningar är Materialförsörjning i vården (MiV), som ingår i regionens logistik- och försörjningsprogram. Syftet med MiV är att utveckla och effektivisera materialförsörjningen inom vården. Genom det kan vi minska kostnaderna för materialhantering, frigöra mer tid för vårdpersonal och stärka beredskapen. Som en del av teamet på Internlogistik bidrar du till att hälso- och sjukvården i Västra Götaland fungerar på ett tryggt och effektivt sätt - varje dag.Övrig information
Tjänsterna avser två vikariat på 6 månader vardera, med eventuell chans till förlängning. Urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Frågor hanteras av rekryterande chef Christina Mauritzon.
Vi ser framemot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
