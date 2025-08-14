Transportarbetare - timvikariat
2025-08-14
Dina arbetsuppgifter
Som transportarbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket.
Vi erbjuder dig en varierande och utvecklande arbetsplats där du får möjligheten att hjälpa våra kunder med en rad olika serviceuppdrag. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat att:
avemballera material
rapportera och följa upp leveransavvikelser
transporter internt och externt av gods, läkemedel, textilier och avfall
bilkörning mellan våra olika verksamheter
Arbetstiderna för tjänsten varierar mellan 07:00-19:00 måndag-fredag samt helg 07:00-18:30.
Kvalifikationer
Du har en godkänd gymnasieutbildning och B-körkort. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan med lätthet föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Dina IT-kunskaper är goda och du har en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen. Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det viktigt att du kan:
vara social och hjälpsam
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarsfull och ha ordningssinne
Har du truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lagerarbete eller annat servicearbete är det meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten hanteras av Linus Gustafsson, Enhetschef för Internlogistik i Borås.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
