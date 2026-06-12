Transportansvarig
Consensus Sverige AB / Logistikjobb / Vingåker Visa alla logistikjobb i Vingåker
2026-06-12
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, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
Med fokus på transportplanering och tullhantering.
Hos Nammo i Vingåker får du möjligheten att göra skillnad genom att bidra med värdefulla insatser som utvecklar våra produktions-, material- och lagerflöden. Här kan du se fram emot både professionell och personlig utveckling i en framgångsrik verksamhet i kraftig tillväxt med korta beslutsvägar och framtidsoptimism.
Om rollen
Som transportansvarig säkerställer du att de leveransvillkor som överenskommits med kund efterlevs. Ditt ansvar innebär att planera och boka transporter. Arbetet sker i tätt samarbete med Logistikchef och Supply Chain Lead. Rollen omfattar även ansvar för all tullhantering i Nammo Vingåker. Administration och uppföljning av tilldelade import- & exporttillstånd samt månatlig kontroll av intrastatrapporteringen ingår i tjänsten. Du kommer även att hantera intern logistik mellan våra fyra Nammo-anläggningar där daglig kommunikation och planering förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och boka transporter.
Hantera transportförfrågningar och offerter
Intrastatrapportering
Agera rådgivare i transportfrågor
Framtagning av frakthandlingar
Hantering av import- & exportdeklarationer
Internlogistik inom Nammo Sweden.
Transportansvarig rapporterar till Logistikchef för Vingåker-verksamheten.
Vår kandidat
Vi söker dig som har en relevant utbildningsbakgrund och minst 5 års erfarenhet inom logistik. Du har goda kunskaper i tullhantering och ser också till att hålla dig uppdaterad inom området. Erfarenhet av farligt gods och/eller Klass 1 (ADR) är ett krav. Dessutom har du erfarenhet av att arbeta i ett större affärssystem samt har goda kunskaper i Office-programmen. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. För rollen krävs B-körkort med tillgång till egen bil samt svenskt medborgarskap.
Som person har du ett intresse av att arbeta med ständiga förbättringar. Du är engagerad i det du gör och har förmåga att växla mellan enskilt arbete och samarbeten i större forum. Rollen innebär många kontaktytor såväl internt som externt där social kompetens och samarbetsvilja blir viktiga egenskaper. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig med tydlighet samtidigt som du är lyhörd för synpunkter och andra perspektiv.
KontaktVi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du välkommen att kontakta Nathalie Tyresgård 073-221 94 43 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi hanterar ansökningar löpande, med avbrott i juli, och ser därför fram emot din ansökan via www.consensus.nu
så snart som möjligt men senast 12 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Vingåkersverken (visa karta
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643 92 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nammo Sweden Jobbnummer
9960770