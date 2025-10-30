Transportadministratör till välkänd kund i Västerås
2025-10-30
Just nu söker vi på Jefferson Wells en Transportadministratör till vår kund i Västerås. Har du erfarenhet av transportadministration, SAP och exportdokumentation? Då kan detta vara rollen för dig! Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Västerås
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med 2026-03-31, med möjlighet till förlängning
Om uppdraget
Som Transportadministratör kommer du att ha en central roll i att säkerställa att transportflöden fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta med både internationella och inhemska transporter, hantera dokumentation och vara en viktig kontaktpunkt för interna och externa parter. Rollen kräver god systemvana, noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
* Bokning av transporter via interna system (SAP TM & Parcel Self-Service)
* Kommunikation med interna intressenter vid leveransklara order
* Skapa och hantera fraktdokument och fakturor i SAP
* Ansvara för dokument till Handelskammare och ambassader
* Kontroll av remburs och exportdeklarationer
* Fakturahantering och kodning av transportrelaterade fakturor
* Statuskontroll av leveransklara order och rapportering av förseningar
* Driva förbättringsinitiativ tillsammans med logistikchef
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av transportadministration och är van att arbeta i system som SAP. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till förbättringar i logistikkedjan.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av transportadministration och dokumenthantering
* God systemvana, särskilt i SAP
* Förståelse för exportprocesser och internationell handel
* Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8eebba6f-905d-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells
Eric Carlsson eric.carlsson@jeffersonwells.se
9580912