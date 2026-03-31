Transportadministratör/planerare - Container och Miljö
LBC Logistik i Östra Värmland, är en respekterad aktör inom transportsektorn som ständigt strävar efter att utvecklas och växa. Vi levererar högkvalitativa transportlösningar över hela Sverige och är stolta över vårt starka kundfokus och vårt engagemang för kvalitet.
Vi hanterar en modern fordonsflotta bestående av ca 110 enheter. Vi transporterar i hela Sverige med koncentration på Värmland, Dalarna, Mälardalen och Västkusten.
LBC Logistik bildades 2003 genom sammanslagningen av Karlskoga Lastbilscentral och LBC Kristinehamn. Två centraler med rötter ifrån 1930-talet.
Vill du läsa mer om oss kan du göra det på här.
LBC Logistik Östra Värmland fortsätter att utvecklas, och till vår enhet i Karlskoga söker vi nu en strukturerad och
ansvarstagande Transportadministratör/planerare. Tjänsten passar dig som trivs i rollen som navet mellan kunder, chaufförer och verksamheten - och som vill bidra till bolagets utveckling inom miljö.
Om rollen
Som Transportadministratör/planerare arbetar du i det dagliga flödet inom container- och miljöverksamheten. Du följer ärenden från beställning till genomförande och fungerar som en viktig kontaktpunkt både internt och externt.
Arbetet innebär bland annat:
• Mottagning och registrering av beställningar
• Planering och koordinering av olika typer av avfallstransporter
• Löpande dialog med chaufförer och kunder
• Administration kopplad till miljöhantering, fraktdokument och avvikelser
• Fakturaunderlag, uppföljning och enklare rapportering
• Övrigt backofficearbete
Tjänsten kräver att du har god förmåga att hantera många ärenden parallellt och att du trivs i en miljö där tempot växlar över dagen.
Vem vi söker
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, serviceinriktad och kommunikativ. Du är en självgående, initiativrik, nyfiken person med ett eget driv att utveckla både dig och bolaget. Du känner dig trygg i att fatta beslut i vardagen och är van vid att arbeta strukturerat även när det är mycket på gång.
Vi ser gärna att du har/kan:
• Erfarenhet från administration, logistik, åkerinäring eller liknande
• God/modern datorvana med förmåga att snabbt lära dig och nyttja nya system och applikationer.
• Förståelse för kundservice och vikten av tydlig kommunikation. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
• Har du arbetat specifikt med avfalls- eller miljötransporter är det meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
• En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen
• En varierad roll med brett kontaktnät
• Kollegor som hjälper varandra
• Möjlighet att påverka och utvecklas inom ditt område
Låter detta som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sofia Graflund på Qtym: 070-423 34 23, sofia.graflund@qtym.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb.


