Transportadministratör
2025-12-08
Just nu söker vi som är intresserade av att börja arbeta som Transport Assistant och kan bistå i vår dagliga transportadministration i Stockholm
plikter
• Förbereder och justerar transportscheman
• Ansvarstagande och pliktotrogenhet är viktigt då du arbetar själv i detta uppdrag.
• Flexibilitet för förändringar
• Transport-, service- och produktionskostnader.
• Du är en lagspelare som hjälper och är flexibel mot företagets önskemål.
• Ansvarig, koordinerar och leder den dagliga verksamheten
• Göra scheman för anställda
• Daglig rapportering till verksamhetschef
Publiceringsdatum2025-12-08
Vi söker dig som är pålitlig, strukturerad och social. Du trivs i en ledande roll och har ett målinriktat arbetssätt. Du måste vara bra på engelska och arbetsmiljön är helt på engelska.
Du ska ha lätt för att umgås med människor och kunna leda grupper mot givna mål. Vi tror att du har en hög initiativförmåga och ansvarskänsla med en stark vilja att lösa de uppgifter som ingår i tjänsten. Arbetsledarerfarenhet är mycket meriterande. Passar beskrivningen på dig? Tveka då inte att skicka in en ansökan redan idag! Kom ihåg att motivera i det personliga brevet varför du är den vi söker.
Att arbeta hos oss innebär stort ansvar och kräver personligt engagemang.Ersättning
Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lön tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Semesterersättning utgår enligt kollektivavtal.
SKRIV I ÄMNESRADEN VILKEN STAD NI SÖKER ARBETE I DÅ VI HAR ANNONSER I FLERTAL ORTER
Skicka din CV på info@driveloop.se
About Driveloop AB
Diveloop has been serving the Sweden marketplace with its Taxi operations, Goods Transport, delivery and ecommerce services. We provide a wide range of value-added IT & ecommerce solutions for businesses. We also offer households end-to-end relocation Services - high quality at the best possible cost. We pride ourselves on our cost-effective, on-time, reliable, and secure nationwide freight solution.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: driveloopbil@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Driveloop AB
(org.nr 559283-8048)
Skarprättarvägen 20 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9634456