Transport, Trade & Logistics Specialist
Avaron AB / Speditörsjobb / Nyköping Visa alla speditörsjobb i Nyköping
2026-01-13
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Nyköping
, Oxelösund
, Norrköping
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige
About the Company
Avaron AB is a growing consultancy focused on technology, finance, and business support. We match your expertise with the market's most interesting assignments, offering a platform where your professional development is central.
About the Assignment
We are looking for a Transport, Trade & Logistics Specialist to support an organization with both warehouse and office operations. In this role you will help secure efficient transport flows and ensure strong trade compliance, working closely with forwarders, customs brokers, and internal stakeholders. The assignment includes both operational coordination and structured follow-up through KPIs, reporting, and continuous improvements.
Job DescriptionSupport the selection and day-to-day management of forwarders and customs brokers.
Ensure efficient and well-documented loading and unloading processes.
Verify billing accuracy and follow up transportation costs.
Prepare transportation performance reports and track KPIs.
Manage service quality issues, claims, and operational deviations with forwarders.
Ensure smooth import/export flows by maintaining correct documentation.
Provide guidance on export control and customs regulations.
Maintain accurate trade compliance records and support audits.
Support improvements in systems and related processes.
Maintain master data and support import/export transactions.
Promote awareness by sharing knowledge on relevant laws, tariffs, duties, and licenses.
RequirementsStrong understanding of transportation logistics and customs procedures.
Experience in trade compliance, including SAP GTS or similar systems.
Fluency in Swedish and English.
Nice to haveExperience working with KPI-driven follow-up and performance reporting in transportation/logistics.
Application
Selections are made on an ongoing basis, so we recommend that you apply as soon as possible. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030473-1787655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Nyköping C (visa karta
)
611 30 NYKÖPING Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682589