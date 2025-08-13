Transport & Logistikadministratör / Materialhanterare Stockholm
Om uppdraget:
Vi söker nu en Transport & Logistikadministratör / Materialhanterare till vår kund i Stockholm. I rollen blir du navet i produktionen och ansvarar för att materialflödet fungerar smidigt och kontinuerligt. Du säkerställer att produktionen får rätt material i rätt tid, med korrekt kvalitet och antal. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Hantera det dagliga flödet av produktionsmaterial, inklusive materialhantering och truckkörning.
Säkerställa att rätt produkter och antal levereras enligt orderplan till produktionen.
Kitta lådor för att underlätta plockning och tydliggöra flödet för nästa person i kedjan.
Dokumentera materialbrister och rapportera fel till ansvarig person för snabb hantering.
Identifiera och dokumentera strukturella fel och informera ansvarig chef.
Bidra till den allmänna driften av lagret och effektivisera arbetsprocesser.
Vid behov hjälpa till med andra lagerrelaterade uppgifter.
Samarbeta nära med inköp och produktion.
Planera och styra den egna tiden för att upprätthålla ett effektivt materialflöde. Kvalifikationer
Truckkort.
Erfarenhet av datorsystem, gärna SAP.
Grundläggande kunskaper i Excel.
Förståelse för Lean-principer och ständiga förbättringar.
Högt kvalitetstänk och noggrannhet. Dina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och ordningsam.
Gillar samarbete och har lätt för att kommunicera med olika avdelningar.
Kan leverera under press och hantera stressiga situationer på ett ansvarsfullt sätt.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 1 september 2025 - 1 september 2026
