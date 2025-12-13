Tranemo Bil AB Fordonstekniker/Bilmekaniker
Tranemo Bil AB är ett etablerat företag inom bilbranschen som grundades 2010. Vi erbjuder ett brett utbud av genomgångna bilar till konkurrenskraftiga priser och driver en modern bilverkstad som utför service och reparationer av alla bilmärken med bibehållen garanti och trygghet.
Utöver vår bilförsäljning och verkstad erbjuder vi tjänster som däckservice, hjulinställning och däckförvaring.
Hos oss är stämningen familjär och arbetsklimatet präglas av gemenskap och trivsel. Vi är ett mindre företag där du snabbt blir en del av ett glatt och kompetent team.Om tjänsten
Vi söker nu en fordonstekniker/bilmekaniker för att förstärka vårt team! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:* Service, felsökning och reparationer av personbilar och lätta lastbilar.
• Arbete med modern utrustning för att hålla fordon i toppskick.
• Hjulskifte, montering och balansering under däcksäsong.
Vi söker dig som
Har en fordons-teknisk utbildning.
Har några års erfarenhet inom bilverkstad.
Har specialkunskap eller andra relevanta utbildningar (meriterande).
Är en lagspelare med positiv inställning och en vilja att utvecklas.
B Körkort är ett krav
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid med trygghet och långsiktig utveckling.
Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens.
Friskvårdsbidrag och försäkring via Fora
Kontinuerlig utbildning och möjlighet till vidareutveckling.
Denna tjänst hjälper Jobcenter Recruitment oss med urval av kandidater.
