Tränare till Takkei Trainingsystems - Performiq AB - Instruktörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Performiq AB

Performiq AB / Instruktörsjobb / Stockholm2021-04-13TjänstebeskrivningVi växer och söker ytterligare en tränare!Har du ett brinnande intresse för träning och vill hjälpa andra till bättre välmående? Vill du tillhöra en tight grupp med tränare som ställer upp för varandra och gör det lilla extra för kunden? Då kan det här vara tjänsten för dig!Med anläggningar på fyra platser i Stockholms innerstad arbetar vi med att leverera förstklassig, individanpassad styrketräning. Ditt primära fokus och största delen av arbetsdagen kommer att vara som tränare, direkt med kund. Till detta kommer också planering av träningsupplägg, övrigt administrativt arbete såsom bokning och kundkontakt via mail och telefon, samt skötsel av träningsanläggningen.Du kommer att bli en specialisttränare och därför inleds tjänsten med en gedigen utbildning i Takkeis träningssystem. Detta är en roll för dig som vill arbeta med ett stort kundfokus och hela tiden sträva efter att överträffa kundens förväntningar när det gäller träning och service. Takkei ser mycket långsiktigt på sin personal och för rätt person med rätt driv finns det goda möjligheter att utvecklas och ta sig an större ansvar i företaget som tränarna driver tillsammans.Krav på personVi tror att du har en idrottsbakgrund där du lärt känna din egen kropp och fått ett intresse för själva fysträningen och idrottens träningslära. Vidare bör du ha studerat anatomi, fysiologi och/eller träningslära.Vi söker dig som är trygg i dig själv och har ett inre driv. Du har en glöd och vinnarskalle som smittar av sig på andra. Då du kommer att instruera och vägleda andra i din roll som tränare är det viktigt att du är pedagogisk, social och analytisk.Takkeis medlemmar ställer höga krav och förväntningar på sin träning och för att möta detta bör du sträva efter att kontinuerligt utveckla din kompetens. För att lyckas i rollen som tränare krävs det också att du är en fena på relationsskapande och har en hög servicenivå.2021-04-13Start: OmgåendeOmfattning: Heltid och tillsvidareArbetstid: Varierade kundanpassade arbetstider vilket innebär både dagtid, kvällar och helgerPlats: StockholmPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på nummer 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.FöretagspresentationVi på Takkei Trainingsystems är specialister på individanpassad styrketräning. Vi har under ett och ett halvt decennium utvecklat ett träningssystem som grundar sig i idrottens träningslära, vetenskapliga metoder och erfarenheter. Detta är välplanerad, kompetensbaserad träning med hög servicenivå för dig som vill träna smart hellre än ofta.LÄS MER PÅ: http://www.takkei.se/ VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5686738