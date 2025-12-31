Tränare - på is eller fystränare
2025-12-31
På västkusten, utanför Strömstad, hittar du Strömstad Tanums konståkningsklubb. Strömstad Tanums Konståkningsklubb är en liten förening med för närvarande ca 40 åkare från skridskoskolan upp till system 2 åkare. Vi har potential att växa och söker nu tränare på olika nivåer.
Strömstad Tanums Konståkningsklubb erbjuder med hjälp av välutbildade ledare träning för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder nivåanpassad träning efter åkarens egen ambitionsnivå och målsättning.
Genom lek och rörelse lär vi barn och ungdomar skridskoåkningens grunder. Vi arbetar med att stimulera individen till kvalitativ och långsiktig, idrottslig och personlig utveckling.
Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.
Vi söker nu Dig som vill vara med och utveckla ovanstående erbjudande till våra åkare samtidigt som vi erbjuder Dig en gedigen möjlighet till utveckling i din roll som tränare.
Du får i ditt arbete utvecklas som tränare tillsammans med Kicki Nilsson som är vår huvudtränare samt våra övriga ungdomstränare. Kicki innehar Svenska konståkningsförbundets tränarutbildning steg 4b samt jobbar själv åt förbundet som utbildare.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu tränare, både på och utanför isen, med stort engagemang och driv samt med hög ambition att utveckla sig själv, våra åkare och Strömstad Tanums Konståkningsklubb som helhet.
Vi ser att dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande:
Tillsammans med övriga tränare planera och genomföra träning för åkare på olika nivåer
Delta vid tävlingar samt andra aktiviteter och arrangemang.
Skapa en positiv träningsmiljö och bidra till en god klubbgemenskap
Vissa administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Samarbete och samverkan med styrelse, åkare och föräldrar är en naturlig del av ditt arbete.
Utbildning och erfarenhet
Vi behöver tränare som gått grundutbildning, eller erfarenhet som aktiv åkare och vilja att utbilda sig.
Vi söker även fystränare till våra åkare för att utveckla deras motoriska färdigheter, styrka och kondition utanför isen.
Anställningsform
Omfattning ca 12 h/vecka under säsong (augusti-maj). Tjänsten innebär arbete på kvällar och helger. Vi kan eventuellt hjälpa till med en utökad sysselsättning på Strömstads kommun. Om det är intressant så meddela det i ansökan.
Vi söker även fystränare för omfattning ca 4 h/vecka under säsong (augusti-juni) Tjänsterna träder i kraft från och med höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse.
Lönesättningen är individuell utefter utbildningsnivå samt tidigare erfarenhet och meriter.
Kontakt
Vid eventuella frågor hör av dig till vår ordförande Jenny Vestersund via mail till stromstadkk@gmail.com
eller på telefon 073-9693466.
Ansökan
Ansökan med personligt brev och CV skickas till stromstadkk@gmail.com
. Märk mailet med "Ansökan tränare STKK"
Sista ansökningsdag 2026-06-01, men vänta inte med din ansökan då vi tillämpar löpande intervjuer och anställer då vi hittar rätt sökande för klubben.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: stromstadkk@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konståkningstränare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstad Tanums Konståkningsklubb
, https://www.svenskalag.se/stromstadtanumskk
Hjältsgårdsvägen 4 (visa karta
)
452 60 SKEE Jobbnummer
9666658