Traktormekaniker / Mekaniker tunga fordon
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-02-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-02-16
Ikett söker nu efter mekaniker eller servicetekniker som vill fortsätta sin utveckling ur ett långsiktigt perspektiv hos en av våra kunder i närheten av Helsingborg!
Vi söker efter dig som har ett intresse för teknik och service samt att meka, skruva, felsöka och leverera de bästa lösningarna till sina kunder!
Arbetet kommer innebära service och montagearbete av lantbruksmaskiner där både felsökning, el, hydraulik och mekanik ingår. Service och underhåll sker både i verkstaden samt ute på fält hos lantbrukarna. De flesta manualer är på engelska, vilket innebär att du behöver grundläggande kunskaper i det engelska språket.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Inledningsvis kommer du att vara anställd via Ikett, därefter är målet att anställningen går över hos kund.
Rekrytering sker löpande! Profil
Vi söker efter dig som trivs i en varierande roll, där samarbete och problemlösningsförmåga är A och O. Vi tror att du har ett långsiktigt tänk och som person är ödmjuk inför att lära och utvecklas tillsammans med övriga medarbetare. Tidigare relevant utbildning eller erfarenhet kan vara inom området för fordonsmekaniker kopplat till traktorer, bussar, bilar, tåg, truckar eller båtar. Lämplig bakgrund är även om du tidigare arbetat som servicetekniker, med industriunderhåll eller med motorer.
Vidare ser vi att du:
• Har grundläggande datorkunskaper.
• Kan kommunicera på svenska samt grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande anses vara om du:
• Tidigare arbetat med motorer.
• Tidigare arbetat med traktorer och lantbruksmaskiner.
• Har erfarenhet av el, hydraulik, felsökning och teknik.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9743759