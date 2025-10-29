Traktorförare till tekniska verksamheten
2025-10-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Verksamhet tekniska har idag ca 150 anställda uppdelade i fem enheter gata, park, projekt, kust och grönområden samt verkstad/administration. Vi har en mångfacetterad verksamhet där vi b la driftar och underhåller kommunens gator och parkmarker i alla tätorter samt mark för skog, båt, bad och friluftsliv.
Vi söker nu en traktorförare till enhet kust och grönområden.
Som traktorförare kommer du tillsammans med din arbetsledare och dina kollegor att vara ansvarig för drift och underhåll av kommunala grönytor, naturmark, skog samt skötseluppdrag för utemiljö på skolor/förskolor.
Arbetsuppgifterna varierar över året och vi roterar i dagsläget arbetsuppgifterna inom arbetslaget vilket består av tre traktorförare. Under växtsäsong består arbetsuppgifterna främst av gräsklippning, vattning, slaghackning och stubbfräsning. Under vinterhalvåret arbetar vi med vinterväghållning, arbete i skog och körning med skogsvagn. Vi har moderna traktorer med funktionella och bra redskap. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för skötsel och underhåll av dessa.
Arbetsledningen ger dig rätt förutsättningar för att du under dagen skall kunna jobba självständigt och driva arbetet framåt.
Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision "Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre" vilket innebär ett stort fokus på samarbete över enheterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god maskinvana och det är meriterande om du har arbete på väg, hjullastarutbildning samt erfarenhet av maskinkörning i skog. Det är ett krav att du har körkort B.
Vi ser också att du har ett tekniskt kunnande och förmåga att kunna felsöka och utföra enklare service på traktorer och redskap.
Du har god digital kompetens, gärna med vana av att använda digitala hjälpmedel så som GPS-styrda system för exempelvis ruttplanering.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, kunna ta ansvar för din uppgift och ha förmågan att driva processen framåt. Du är en strukturerad lagspelare, organiserad och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete men är även lyhörd för instruktioner.
Du är en person som bidrar med glädje, engagemang och idéer. En god samarbetsförmåga samt ett professionellt bemötande mot allmänheten är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.
Vinterberedskap kan komma att i tjänsten.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
