Trainer / Customer Developer till mjukvarubolag - Progrits AB - Datajobb i Jönköping

Progrits AB / Datajobb / Jönköping2021-04-14Verendus är det marknadsledande affärssystemet i Europa för återförsäljare av fritidsfordon. Vår vision är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och samtidigt förbättra vardagen i hela branschen. Vi är ett bolag i stark tillväxt med fortsatt höga ambitioner för framtiden.Vår framgång bygger på tre saker - Glada och engagerade medarbetare, nöjda kunder och lönsam tillväxt. I den ordningen. Den första ger den andra som ger den tredje. Vi är redan idag ett starkt och engagerat team (läs mer om det nedan), men vi kan bli ännu bättre på att utbilda och coacha våra kunder. Därför söker vi nu en ny kollega som med stort engagemang, fantastisk pedagogik och högt driv vill jobba med vårt utbildningskoncept, hålla i utbildningar och ta lead på att göra våra kunder till ännu bättre Verendus-användare.Om rollenDetta är en ny tjänst hos oss och du kommer därmed vara med och utforma vårt utbildningskoncept och sätta en plan för utrullning. Fokus är sedan på själva hantverket dvs. att möta våra kunder, hålla i grund- och vidareutbildningar, sätta arbetsprocesser och utbildningsformat - för att i slutändan göra våra kunder till ännu bättre Verendus-användare. Rollen ställer krav på ett förtroendeingivande kundbemötande, en förmåga att bygga och vårda relationer samt god pedagogik och struktur. Du kommer att dela din tid mellan kontoret i centrala Jönköping och på plats ute hos våra kunder - rollen inkluderar således resande, frekvensen styrs mycket efter våra kunders hög- och lågsäsonger.Vår framgång bygger till stor del på att vi förstår våra kunders verksamheter och hur de bäst använder systemet för att skapa affärsvärde. Rollen kräver därför att du kan sätta dig in i arbetsflöden och förstå branschvardagen. Genom att prata samma språk som kunderna bygger du förtroende, du kan sätta dig in i deras behovsbild och därigenom träffa rätt med utbildningen. Är det större projekt och/eller komplexa frågor så finns det erfarenhet internt. Vi hjälps åt men du driver på och koordinerar.I dagsläget erbjuder vi flera olika möjligheter till utbildning - både på plats hos våra kunder, på telefon eller på video. Dels grundutbildning för att starta upp en ny kund, vidareutbildning av befintliga användare, webinars/broadcasts på specifika teman eller artiklar och film i vårt digitala användarstöd (där kunden kan hjälpa sig själv till rätt svar). En viktig del av uppdraget är att få ihop en bra helhet, ett utbildningskoncept som maximerar kundnyttan men samtidigt är skalbart när vi växer.Om digDin inställning är viktigare än dina erfarenheter - du älskar nöjda kunder, du trivs med att träffa människor, gillar att hålla i workshops och lära ut. Du har lätt att ta till dig mjukvara och system. De fördelar ett bra system skapar, både i termer av ökad kvalitet och effektivitet för användaren triggar dig. Med en stark produkt i ryggen blir det roligare att utbilda.Kanske har du erfarenhet från fordonsbranschen och viss förståelse för arbetsflödena här inom försäljning, kundmottagande, verkstad eller butik. Kanske kan du prata andra språk flytande, utöver svenska och engelska. Då vi redan är ett internationellt bolag och har planer på fler länder vet man aldrig när språkfärdigheter blir användbara.Alla arbetsgivare skryter med "vi är en grym arbetsplats", men hos oss är det santStark teamkänsla, innovation, öppenhet och roligt på jobbet - är det viktigt för dig? Om vi som arbetar på Verendus får beskriva hur det är att jobba här, lyfts just dessa områden fram. Vi tror på ett starkt team med välmående och engagerade kollegor, detta skapar i sin tur nöjda kunder, vilket i sin tur gör att vi kan växa och fortsätta utvecklas. I en intern workshop med hela företaget lyftes nedan nyckelord fram för att beskriva Verendus som arbetsplats.Vi trivs på jobbet!Vi mäter regelbundet i vilken utsträckning vi kollegor skulle rekommendera Verendus som arbetsplats till andra (så kallad eNPS). Hur bra är 72? Väldigt bra! Skalan går från -100 till 100 och branschsnittet bland andra tech-bolag är 13.Sammanfattningsvis: Är du sugen på nytt jobb, brinner du för att utforma och hålla grymma utbildningar, gillar du att lösa problem och vill ha bra kollegor som du kan lita på - hör av dig så hittar vi en tid att ses för att prata vidare. Läs gärna mer om Verendus på vår hemsida ( http://www.verendus.se/) eller här på vår karriärsajt.Har du frågor eller funderingar om Verendus kan vara något för dig - kontakta Rickard Ahlbom rickard.ahlbom@verendus.se , VD.Om VerendusVerendus är det marknadsledande affärssystemet i Europa för återförsäljare av fritidsfordon. Våra kunder är återförsäljare av husbilar, husvagnar, båtar, ATV, vatten- och snöskotrar samt motorcyklar. Vi finns i Sverige, Norge och Tyskland, med 25 kollegor som arbetar inom antingen produktledning, utveckling, försäljning eller kundtjänst.Verendus mission är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och förbättra vardagen i branschen, genom smarta och användarvänliga systemlösningar. Vi vill göra det enklare för våra kunder att ge riktigt bra service så att fler konsumenter kan njuta av fritidsäventyr på vägarna, till sjöss eller på fjället.Verendus är en del av ProgritsVerendus är en del av Progrits - en nordisk mjukvarukoncern med ett tiotal entreprenörsdrivna bolag inom branscherna fordon, e-handel/logistik och resor. Vi drivs av teknisk innovation, med kravet att kundnyttan alltid står i centrum.Progrits innebär ökade möjligheter för utveckling både för oss som företag och för dig som anställd. Det innebär dessutom en större trygghet då satsningar görs på lång sikt och med uthållighet.Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet och vara med om att göra Verendus till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. För roligt är viktigt - jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul.