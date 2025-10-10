Traineesjuksköterska till intensivvårdsavdelning
På intensivvårdsavdelningen i Hudiksvall arbetar cirka 30 specialistsjuksköterskor, cirka 20 undersköterskor och två vårdenhetschefer och tillhör verksamhetsområdet anestesi. Med verksamhet i både Gävle och Hudiksvall ger vi service till samtliga opererande verksamheter inom Region Gävleborg och genomför såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom An-Op-IVA. Vi håller till i moderna lokaler på sjukhuset i Hudiksvall. Vi har fem intensivvårdsplatser och fyra postop-platser då vi nätter och helger ansvarar för UVA-verksamheten.
Till vår intensivvårdsavdelning på Hudiksvalls sjukhus söker vi nu traineesjuksköterskor. Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning som tar emot svårt sjuka eller skadade patienter i alla åldrar från alla verksamhetsområden. Vi medverkar vid stora traumalarm på akuten samt går på MIG-uppdrag på vårdavdelningar. Patienter som behöver transporteras vidare till regionsjukhus för specialistvård, som till exempel neurokirurgi och brännskador, stabiliserar vi hos oss innan transport. Hos oss ingår du i ett team tillsammans med undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeut och läkare. På avdelningen finns alltid en intensivvårdssjuksköterska som koordinator vilken går på larm och hjälper till vid trauma på akuten eller vid hjärtstopp på övriga avdelningar i huset. Efter en individuell introduktion på cirka tre månader kommer du att kunna få ansvara för intensivvårdspatienter med lättare intensivvårdsbehov tillsammans med en undersköterska.
Som traineesjuksköterska kommer du att
• vårda och behandla kritiskt sjuka patienter
• inhämta och analysera data utifrån patientens vitala funktioner
• administrera, bedöma och utvärdera läkemedel
• stödja, informera och involvera närstående i patientvården.
Hos oss får du
• individuellt schema och skräddarsydd introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
• arbeta på en spännande och kunskapsintensiv arbetsplats
• arbeta på en avdelning som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet
• en studiedag varannan vecka under traineetiden då du under handledning får internutbildning inom intensivvård
• möjlighet att under en längre tid, genom arbete och handledning, prova på yrket innan du påbörjar specialistutbildningen.
Vi söker dig som är intresserad av förberedande inför vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska och som har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Som person bör du vara trygg i din yrkesroll samt visa god samarbetsförmåga. Vidare ser vi gärna att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och att se möjligheter i förändringar. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt på ansvarstagande och att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. För oss är arbetsglädje och samhörighet inom arbetslaget viktiga pusselbitar för att vi ska kunna erbjuda patienterna den vård de behöver. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser mångfald som en styrka.
I rollen som traineesjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha erfarenhet av sjuksköterskeyrket under minst ett år
• ha behörighet att verka inom svensk sjukvård
• ha språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
Då tjänsten är förberedande inför vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska är ett krav att du vill läsa vidareutbildningen.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
