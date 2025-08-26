Traineeprogram för nyexaminerade sjuksköterskor
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du nyexaminerad sjuksköterska och nyfiken på ögonsjukvård?
Genom traineeprogrammet kommer du få tillgång till en handledare/mentor för att på bästa möjliga sätt komma in i din roll som sjuksköterska.
Du kommer även få hospitera på andra mottagningar på huset samt gå på föreläsningar inom olika områden kopplade till sjukhusets verksamhet.
Traineeprogrammet kommer att vara uppbyggt på tre terminer där du
Termin 1 Vårdavdelningen
Vi är en mindre vårdavdelning som vårdar patienter i alla åldrar från ett år och uppåt. Vårdavdelningen har 16 slutenvårdsplatser med enkelrum. Vi har både kirurgiska och medicinska patienter som vårdas i slutenvård. Vi har korta vårdtider, snabba flöden och varierande vårdtyngd.
Termin 2 Dagkirurgin
På operationsavdelningen bedriver vi högspecialiserad ögonsjukvård och genomför ungefär 10 000 ögonoperationer varje år varav 3 000 i narkos. Vi har i dagsläget nio operationssalar där vi utför operationer inom gråstarr, näthinna, plastik, onkologi och skelning samt genomför hornhinnetransplantationer. Vi utför allt inom ögonsjukvård och arbetar med den senaste tekniken.
Termin 3 Ögonakuten
Ögonakutens uppdrag är att ta emot patienter med akuta synhotande tillstånd, olycksfall och andra akuta ögonbesvär som kräver snabb handläggning. Vi har öppet alla dagar mellan klockan 8 och 16. Vi arbetar i team som bemannas av optiker, undersköterska, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare samt ST-läkare. Spetskompetens hos teamen bidrar till att kunna arbeta för en god och säker vård.
Efter traineeprogrammet finns det chans till vidareutbildning till ögonsjuksköterska.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår att ta hand om våra patienter på vårdavdelningen. Du arbetar omväxlande med kirurgiska och medicinska patienter. Vi arbetar i team och du är aldrig ensam sjuksköterska.
I traineeprogrammet kommer det även ingå handledning/mentorskap. Du kommer även få auskultera på andra mottagningar på huset samt gå på föreläsningar inom olika områden kopplade till sjukhusets verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyexaminerad sjuksköterska eller en legitimerad sjuksköterska med högst två års yrkeserfarenhet. För att påbörja vårt traineeprogram krävs att du har en giltig sjuksköterskelegitimation.Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och öppen person som är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Som person trivs du med ett växlande arbetstempo och du gillar att arbeta i team. Vi ser att du sätter patienten först och har en förmåga att arbeta noggrant och ansvarstagande.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Tillträde januari/februari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande. Bifoga kursbevis och bevis om legitimation som ssk från socialstyrelsen i din ansökan
Vi tillämpar registerkontroll innan anställning för denna tjänst.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
S:t Eriks Ögonsjukhus Kontakt
Nicolina Johansson nicolina.johansson@regionstockholm.se Jobbnummer
9476204