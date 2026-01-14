Traineeprogram för dig som är maskiningenjör till Siemens Energy
"Låt oss förändra morgondagen idag" är vårt äkta löfte på Siemens Energy till våra kunder och anställda på vägen mot en hållbar framtid.Siemens Energy är ett av världens ledande företag inom energiteknik. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi energisystem för framtiden och stödjer därigenom övergången till en mer hållbar värld. Med vår portfölj av produkter, lösningar och tjänster täcker Siemens Energy nästan hela energivärdekedjan, från kraftproduktion och överföring till lagring. Portföljen omfattar både konventionell och förnybar energiteknik, såsom gas- och ångturbiner, vätgasdrivna hybridkraftverk samt kraftgeneratorer och transformatorer.Siemens Energy har 91 000 anställda över hela världen i över 90 länder och genererade en omsättning på cirka 29 miljarder euro under räkenskapsåret 2019. I Sverige har Siemens Energy 2 600 anställda på 10 platser. Vi tillhandahåller energi till samhället. Hela samhället. Läs mer om Siemens Energy här: www.siemens-energy.comArbetsuppgifter
För att säkra kompetensen av framtidens ingenjörer genomför vi detta traineeprogram under 12 månader. Traineeprogrammet innebär att du får möjlighet att varva utbildning med praktiskt arbete inom ett teknikområde på Utveckling & Standard eller Orderkonstruktion. Du får en djup utbildning i de olika system du kommer arbeta med men också övergripande kunskap om Siemens Energys organisation, processer och arbetssätt etc.Du kommer arbeta med människor från hela världen och få möjlighet att utveckla och fördjupa ditt teknikintresse. Du kommer vara anställd av Skill och tillhöra en Siemens Energy Hub med andra traineer. När traineeprogrammet är slut kan du erbjudas att fortsätta arbeta i den ordinarie verksamheten. Programmet startar sensommar/höst 2026.
Exempel på arbetsuppgifter:
Du ska vara intresserad av att jobba med mekaniska system och kan även bidra till att effektivisera arbetssätt och processer
Du arbetar i en miljö med utmanande arbetsuppgifter där du ska leverera resultat i projekt men även som teknisk expertis inom ditt område
Du kommer att samarbeta internt inom gruppen samt med andra discipliner på företaget men även med leverantörer, och få möjlighet att bidra med ditt tekniska kunnande i utvecklings- och kundprojekt
I samarbete med kollegorna ska du aktivt bidra till de tekniska lösningarna är kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade, samt följa marknadens krav och kundernas önskemål
Du kommer arbeta i olika konstruktionsprogram och ta fram tekniska lösningar Profil
Du tar högskole- eller civilingenjörsexamen till sommaren 2026 inom maskinteknik, mekatronik, energiteknik eller motsvarande utbildning
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
Du är noggrann och metodisk i ditt arbetssätt, kan analysera och kritiskt bedöma produkter och lösningar
Personliga egenskaper som vi värderar högt för dig som ska arbeta som trainee är god samarbetsförmåga, att du är driven, har god problemlösningsförmåga, samt att du är ansvarstagande och flexibel.
AnsökningsförfarandeTjänsten är ett konsultuppdrag via Skill. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Som första steg i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester. Vi jobbar med löpande urval under våren 2026.Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emelie Svedstam på 011-47 05 300 eller emelie.svedstam@skill.se
