Traineeprogram för dig med svetskunskaper - lön under utbildningen
Dala Industrisupport AB / Svetsarjobb / Ludvika Visa alla svetsarjobb i Ludvika
2026-07-01
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Har du tidigare kunskaper inom svetsning men vill utvecklas vidare och ta nästa steg i din karriär?
Nu söker vi dig som vill delta i vårt företagsanpassade traineeprogram tillsammans med Essverk i Grängesberg. Programmet riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom svetsning och som vill utvecklas till en kvalificerad svetsare i en modern industrimiljö.
Det här är inte en vanlig utbildning – det är en tydlig väg mot en framtida anställning hos Essverk.
Utbildningen är kort och intensiv (2 månader) och genomförs direkt hos Essverk. Här varvas teori och praktik för att ge dig de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsare i deras verksamhet.
Under utbildningen är du anställd av Dala Industrisupport och får både din teoretiska och praktiska utbildning hos Essverk. Målet är att du efter avslutad utbildning ska påbörja din resa mot en långsiktig anställning hos Essverk.
Om programmet
Utbildningsstart: 2 november 2026
Längd: 2 månader
Lön under utbildningstiden
Plats: Grängesberg
Upplägg: kombination av praktik och teori
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid- senare skiftgång.
Vi söker dig som
Har tidigare kunskaper inom svetsning genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
Vill utvecklas inom svetsyrket och bygga en långsiktig karriär.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med att samarbeta men kan även arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Urval och rekrytering sker löpande och antalet platser är begränsat. Vänta därför inte med din ansökan.
I ansökningsprocessen kommer du att få berätta om din tidigare erfarenhet av svetsning och varför du vill utvecklas vidare inom yrket.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För frågor gällande tjänsten: leverans@dalaindustrisupport.se
Om Essverk
Essverk är en ledande aktör inom tillverkning och leverans av bearbetade metallprodukter i stål, aluminium och koppar. Med en modern och högteknologisk maskinpark erbjuder de kostnadseffektiva lösningar för både enstyckstillverkning och större serier med korta leveranstider.
Här blir du en del av ett engagerat team där du får arbeta tillsammans med erfarna medarbetare som gärna delar med sig av sina kunskaper. Essverk satsar på utveckling och ser långsiktigt på sina medarbetare.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998411-2079751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
772 30 GRÄNGESBERG Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9986780