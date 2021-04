Traineeprogram Fastighetsteknik - AMF Fastigheter AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

AMF Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2021-04-13AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ca 40 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser samt arbetar aktivt för en levande och aktiv stad. AMF Fastigheters vision är att göra stadsrum där människor vill vara.AMF Fastigheter söker fastighetstekniker till vårt traineeprogramÄr du en utexaminerad fastighetstekniker med ett driv och ett genuint intresse för teknik? Är du en nyfiken lagspelare och vill du utvecklas tillsammans med oss? Då vill vi gärna att du söker dig till vårt traineeprogram.Vi försöker alltid utmana oss själva och göra annorlunda. På så sätt utvecklas vi både som företag och som individer. För att lyckas, och landa rätt i det vi väljer att göra, tror vi att det är viktigt att lyssna. Den bästa inputen kommer utifrån, därför söker vi nya talanger som tillsammans med oss kan och vill utveckla både sig själva och vår affär.Som fastighetstekniker hos oss på AMF Fastigheter ansvarar du för inre och yttre skötsel av fastigheten. Du genomför drift, skötsel och underhåll av fastighetens alla tekniska system, utför mindre reparationer och agerar som beställare. Tillsammans med en teknisk förvaltare och övrig driftpersonal ser du till att fastighetens tekniska system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.Vårt traineeprogram är ett tillfälle för oss båda att lära känna varandra. Programmet är 12 månader långt och uppdelat i två perioder á sex månader. De första sex månaderna ger vi dig och två till traineer möjlighet att lära känna AMF Fastigheter genom praktik, obligatoriska utbildningar och en förståelse för vår företagskultur. Gillar vi varandra efter sex månader fortsätter vi programmet i ytterligare sex månader med olika typer av fördjupningar och utbildningar. Vi hoppas i vår tur att du genom engagemang och nyfikenhet tar dig an uppgiften och visar så mycket som möjligt av dig själv. Efter avslutat traineeprogram kan det eventuell övergå till en tillsvidareanställning som Fastighetstekniker.Det här erbjuder programmet:Praktik inom fastighetsteknik och genomgång av alla fastigheter i respektive marknadsområdeMöjlighet att träffa våra hyresgästerPraktik i vår Servicehub (Kundtjänst) och med medarbetare i roller utöver de tekniskaErfarenhetsutbyte med övriga traineekompisar, HR, tekniska förvaltare och fastighetsteknikerEn fadder under hela programmetOlika utbildningsinsatser; obligatoriska för våra fastighetstekniker och övriga interna utbildningarPersonliga egenskaper och erfarenhetDitt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa värde för dina kunder, dvs hyresgästerna. För att kunna göra det tror vi att du har förmågan att lyssna in och har lätt för att samarbeta. Miljön hos oss präglas av dynamik och viljan av att driva saker framåt. Vi hoppas att du har samma drivkraft som oss och att du är bra på att hitta kreativa lösningar som skapar resultat både i stort som smått.I din roll som fastighetstekniker har du många interna och externa kontakter. För att du ska trivas hos oss så tror vi att du är social, prestigelös och ansvarstagande. Du kommer att behöva fatta många snabba beslut, därför är det bra om du är självgående och kan göra dina egna prioriteringar.Vissa baskunskaper är nödvändiga för att du ska kunna jobba som fastighetstekniker hos oss. Därför söker vi dig som har:fastighetsteknikerutbildning, eller motsvarandeteknisk kompetens inom exempelvis el, vvs, bygg eller ventilationett genuint intresse för teknik och energiVad erbjuder vi?Förutom roliga och utmanande arbetsuppgifter så erbjuder vi bland annat:Personliga möten. Varje dag träffar du hyresgästerna i dina fastigheter. Vi gillar våra hyresgäster och dom gillar oss.Spännande projekt. Genom att jobba hos oss får du chansen att vara med om att skapa stadsrum där människor vill vara. Platser som inte bara påverkar oss som jobbar här, utan alla som bor, jobbar, handlar och lever i staden.Härliga kollegor. Vi tycker det är kul på jobbet och vi tror att det märks i våra dagliga kontakter.Schyssta kontor som präglas av att vi utgår från varje individs behov och kompetens. De flesta av oss träffas dagligen på kontoret. Inte bara för att det är en skön miljö och kaffet är gott, utan också för att vi tycker om att umgås med varandra. Vårt huvudkontor ligger mitt i city, på Regeringsgatan och till det har vi även några mindre, men lika härliga lokalkontor.Möjligheter att testa och lära nytt. Hos oss utvecklas du i takt med företagets förändrade utmaningar och behov. Om du har ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Nylund, Teknisk chef, erik.nylund@amffastigheter.se Sista ansökningsdatum är 16 maj men urval och intervjuer sker löpande.