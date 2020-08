Trainee till ett Finansbolag! - Trygg Partner Stockholm AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Trygg Partner Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-25Har du höga ambitioner?Har du viljan att hela tiden utvecklas? Drivs du av försäljning samt att kunna påverka din lön? Har du arbetat länge som säljare och vill ta nästa steg? Är du en hungrig person som vill anta nya utmaningar? Har du lätt att attrahera nya människor, samt är du förtroendeingivande, så är du rätt person för det här jobbet.Trygg Partner är ett företag inom finansbranschen med en etisk profil. Ambitionen är att man som anställd ska kunna få de verktyg och den coaching som krävs för att kunna bli rådgivare, samt även kunna få möjligheten att avancera ytterligare inom bolaget. Vi arbetar med behovsanpassad investeringsrådgivning som är skräddarsydd för den enskilde individen. Vi arbetar med att ständigt utveckla vår affärsidé och är alltid öppna för att låta anställda vara med och påverka.Om tjänsten: Tjänsten riktar sig till dig med en meriterad säljerfarenhet och utvecklingspotential. Vi söker nu dig som vill och har förmågan att utvecklas och bli nästa stjärnrådgivare inom finansiell rådgivning. Vad det innebär, är att du genom oss får den utbildning och coachning som krävs för att komma dit. Dvs skapa långsiktiga kundrelationer genom att göra korrekta finansiella affärer, kontakter med produktbolag samt registrering av kunder och uppföljning av affärerna. Som trainee kommer du att ha en daglig kontakt via telefon med nya samt återkommande kunder. Din kommunikativa förmåga med nya människor är av största vikt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från liknande arbete inom ekonomi/Investeringsrådgivning sedan tidigare, utan istället kommer du att få all utbildning på plats. Efter utbildningen och programmet kommer du att kunna arbeta som investeringsrådgivare.Om dig Du ska vara mycket serviceinriktad, professionell i ditt arbetssätt och bemötande och ha en framgångsrik erfarenhet av goda kundrelationer. Goda resultat från tidigare försäljning är självklart mycket meriterande. Du är duktig på siffror och strukturerad, samt van att tala i telefon. Eftersom att tjänsten innebär daglig kundkontakt och även kontakt med samarbetspartners, är det otroligt viktigt att du är representativ och säljorienterad person som talar och skriver flytande svenska .Har du ett intresse för finansbranschen, så är detta en inträdesbiljett, då du som utvecklas till investeringsrådgivare får en central och viktig roll i bolgaet. Du har även möjlighet att på sikt avancera inom bolaget.Tveka inte att skicka in ansökan! Märk ansökan med "Trainee", bifoga ditt CV med tidigare arbetsplatser och erfarenheter. Ange fullständig kontaktinformation och inkludera en bild på dig. Ansökan sker endast via e-post. Om vi finner din ansökan intressant, så kommer du bli kontaktad snarast.2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-30Trygg Partner Stockholm ABStrandvägen 7A11451 Stockholm5333186