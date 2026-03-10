Trainee som jurist till Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Juristjobb / Sundsvall Visa alla juristjobb i Sundsvall
2026-03-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Bygg framtiden med oss!
Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen.
Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till samhället genom att skapa en välfärd av hög kvalitet.
Om Traineeprogrammet
Under nio månader arbetar du ungefär 80 procent hos din arbetsgivare med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten. I arbetet har du stöd av en erfaren handledare. Resterande tid deltar du tillsammans med andra traineer i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade samt fördjupning i områden som är grundpelare i organisationerna såsom hållbarhet, ekonomi, krisarbete och samhällsbyggnad.
Under fyra veckor kommer du att ha en så kallad breddningsperiod. Det innebär att du kommer vara trainee i någon av de andra organisationerna som ingår i programmet, för att få en bredare insikt. Vi kommer mot slutet av programmet att stämma av verksamhetens förutsättningar och ditt intresse för fortsatt anställning.
Följande arbetsgivare ingår i Trainee Sundsvallsregionen: Sundsvalls kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Nordanstigs kommun och SPV (statens tjänstepensionsverk). Du hittar mer information på https://traineesundsvallsregionen.se/
Din nya arbetsplats
Kommunstyrelsekontoret arbetar med samordning och utveckling av den kommunala verksamheten på en övergripande nivå. Här finns viktiga funktioner inom ekonomi, HR, digitalisering och IT, kommunikation, säkerhet och beredskap, hållbar samhällsutveckling samt tillväxt och näringsliv.
Kansliavdelningens juridiska funktion är en del av kommunstyrelsekontoret och ansvarar för att driva och samordna juridiska och administrativa frågor samt att stödja kommunledningen. Avdelningen arbetar också med utredning, den politiska beredningsprocessen och allmänna val. Avdelningen har i dag tio anställda varav fyra kommunjurister. Till den arbetsgruppen söker vi nu en trainee.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som trainee kan du komma i kontakt med samhällsbyggnadsprocesser, socialtjänst, kultur- och fritidsfrågor, bolagsstyrning samt juridiska frågor kring politiskt beslutsfattande. Du arbetar med flera rättsområden, bland annat kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt samt offentlighet och sekretess.
I roller kommer du bland annat arbeta med:
- Ge råd och stöd till förvaltningar och nämnder inom samtliga i en kommun förekommande rättsområden.
- Självständigt genomföra utredningar av olika slag.
- Bereda beslutsunderlag inför politiska beslut i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Ta fram kunskapsunderlag till förvaltningarnas ledning.
- Utbilda förtroendevalda och medarbetare i juridiska frågor
- Upprätta och granska avtal samt ta fram styrdokument.
- Bevaka rättssäkerheten i förvaltning.
- Följa rättsutveckling och bistå i rättsprocesser.
- Upprätta yttranden till andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juristexamen. Vid ansökningstillfället ska din akademiska examen vara högst tre år gammal och du ska kunna uppvisa ditt examensbevis.
Du god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
För oss är det viktigaste att du har ett genuint intresse för beskrivna arbetsuppgifter och ett engagemang i samhällsfrågor samt har en vilja att tillsammans med oss skapa framtidens välfärd.Dina personliga egenskaper
Som person är du samarbetsinriktad, strukturerad och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har ett professionellt bemötande. Vi söker dig som vill utvecklas som trainee i rollen som jurist och bidra med engagemang och kvalitet i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om rekryteringsprocessen
Som ett första steg i rekryteringsprocessen använder vi Hubert.ai för att genomföra en strukturerad och rättvis intervju. Efter din ansökan får du ett mejl med en länk till en digital intervju som tar cirka 20 minuter. Observera att det kan ta en dag innan länken kommer.
Baserat på svaren går ett antal kandidater vidare till ett personlighetstest, vars resultat ligger till grund för det fortsatta urvalet.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Emma Söderlind 073-0248084 Jobbnummer
9786471