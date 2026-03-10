Trainee som HR-partner till Sundsvalls kommun
2026-03-10
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Bygg framtiden med oss!
Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen.
Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till samhället genom att skapa en välfärd av hög kvalitet.
Om Traineeprogrammet
Under nio månader arbetar du ungefär 80 procent hos din arbetsgivare med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten. I arbetet har du stöd av en erfaren handledare. Resterande tid deltar du tillsammans med andra traineer i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade samt fördjupning i områden som är grundpelare i organisationerna såsom hållbarhet, ekonomi, krisarbete och samhällsbyggnad.
Under fyra veckor kommer du att ha en så kallad breddningsperiod. Det innebär att du kommer vara trainee i någon av de andra organisationerna som ingår i programmet, för att få en bredare insikt. Vi kommer mot slutet av programmet att stämma av verksamhetens förutsättningar och ditt intresse för fortsatt anställning.
Följande arbetsgivare ingår i Trainee Sundsvallsregionen: Sundsvalls kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Nordanstigs kommun och SPV (statens tjänstepensionsverk). Du hittar mer information på https://traineesundsvallsregionen.se/
Du kommer att ingå i ett positivt och engagerat team som strävar efter hög kvalitet, god service och ständig utveckling av verksamheten. Uppdraget som HR-partner innebär att ge ett konsultativt och proaktivt chefsstöd inom arbetsgivarfrågorna.
Du kommer tillhöra ett HR-team med erfarna och kompetenta kollegor i rollerna HR-partner, kompetensutvecklare och HR-administratör. Du rapporterar till HR-chef.
Hos oss får du en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter där du tillsammans med vårt härliga HR-gäng får vara med och bidra och göra skillnad.Dina arbetsuppgifter
Som trainee och HR-partner på HR-avdelningen kommer du bland annat att arbeta med att:
- Stödja chefer inom en eller flera förvaltningar i alla förekommande arbetsgivarfrågor förutom rekrytering.
- Medverka till att ta fram, uppdatera samt förbättra rutiner och stödmaterial till chefer.
- Medverka vid samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
- Chefsstödet kan röra exempelvis organisationsförändringar, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsprocess, arbetsrätt, lagar och avtal, lönebildning, misskötsamhet mm.Kvalifikationer
Du har en högskole- eller universitetsexamen inom personal- och arbetslivsprogrammet (PA). Vid ansökningstillfället ska din akademiska examen vara högst tre år gammal och du ska kunna uppvisa ditt examensbevis.
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, samt innehar B-körkort.
För oss är det viktigaste att du har ett genuint intresse för beskrivna arbetsuppgifter och ett engagemang i samhällsfrågor samt har en vilja att tillsammans med oss skapa framtidens välfärd.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en strukturerad person som planerar, organiserar och prioriterar uppgifter på ett effektivt sätt. Du har ett stort intresse, en vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar på ett flexibelt sätt inom ramarna för aktuella regelverk. Som person är du trygg och stabil. Du samarbetar mycket väl med andra människor och har förmåga att förhålla dig till situationer på ett lyhört och professionellt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om rekryteringsprocessen
Som ett första steg i rekryteringsprocessen använder vi Hubert.ai för att genomföra en strukturerad och rättvis intervju. Efter din ansökan får du ett mejl med en länk till en digital intervju som tar cirka 20 minuter, observera att det kan ta en dag innan länken kommer.
Baserat på svaren går ett antal kandidater vidare till ett personlighetstest, vars resultat ligger till grund för det fortsatta urvalet.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
