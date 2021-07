Trainee som elkonstruktör till Siemens Energy - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Elkraftsjobb i Linköping

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Elkraftsjobb / Linköping2021-07-03Följ med på vår resa in i framtiden #Siemens EnergyBli del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan. Genom att göra hållbara energilösningar mer kostnadseffektiva, utveckla ny teknik för framtidens smarta industri och elektrifiera person- och godstransporter gör vi verklighet av vår vision om en hållbar värld.Till Siemens Energy AB i Finspång rekryterar vi nu IT- och konstruktörstraineer till avdelningarna Orderkonstruktion och Utveckling & Standard.2021-07-03Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året.Inom avdelningarna Orderkonstruktion och Utveckling & Standard är uppgiften att utveckla och jobba med teknikfrågor i olika kund-, utvecklings- och leveransprojekt.Arbetet är självständigt och täcker olika teknikområden som t ex mekanik, el, styr och automation och innebär täta kontakter med internationella kunder, underleverantörer, projektledare, säljare, installatörer, inköpare samt montörer och driftsättare samt övriga interna konstruktionsavdelningar.Exempel på arbetsuppgifter:Ta fram tekniska specifikationer.Delta i upphandlingar av hela system och/eller komponenter.Lösa driftsproblem och felrapporter.Genomföra tekniska utredningar (beräkningar, normfrågor etc.).Delta i utvecklingsprojekt för befintliga och nya produkter.Bistå försäljnings- och applikationsavdelningarna med teknik- och kostnadsunderlag.Kostnadsreducera produkter genom nya tekniklösningar och/eller prisförhandlingar.Att arbeta som ingenjör med teknikutveckling är spännande och utvecklande - det finns en stor vidd på de extrauppdrag man kan arbeta med vid sidan av ovanstående nämnda områden om man visar sitt intresse.Exempel på arbetsuppgifter i just nu pågående övriga projekt:Ta ansvar för drivning och utbildning av några av våra resurser som arbetar från våra samarbetspartners kontor i bl.a. Indien, Kina och USA.Arbeta med IT-systemutveckling av tex COMOS, Share-A-space, NX, PCS7, T3000, Teamcenter.Delta i och i vissa fall ansvara för inspektioner av våra system hos tillverkare runt om i världen.TraineeprogrammetFör att säkra kompetensen av framtidens ingenjörer genomför vi detta traineeprogram under 12 månader. Traineeprogrammet innebär att du får möjlighet att varva utbildning med praktiskt arbete i flera olika teknikområden inom Orderkonstruktion och Utveckling & Standard samt andra verksamheter. Du får en djup utbildning i de olika system du kommer arbeta med men också övergripande kunskap om Siemens Energys organisation, processer och arbetssätt etc. Du kommer arbeta med människor från hela världen och få möjlighet att utveckla och fördjupa ditt teknikintresse. Du kommer vara anställd av Skill och tillhöra en Siemens Hub med andra traineer. Som trainee och del av Siemens Hub ges du möjlighet att arbeta på distans från Norrköping i ett lokalt Work Space ett par dagar/vecka. När traineeprogrammet är slut fortsätter du arbeta på Utveckling & Standard i den ordinarie verksamheten som konsult.Traineeprogrammet startar måndag 4 oktober.Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med inriktning elektronik, elkraft, data eller motsvarande.Då vi arbetar i en internationell miljö med kunder över hela världen söker vi dig som är öppen och som trivs i en internationell miljö.I ditt arbete är du strukturerad och noggrann.Du har fallenhet och intresse för problemlösning, ser helhetsperspektiv och mönster samt har en analytisk förmåga.Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med kollegor och kunder och trivs att arbeta i team.Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat, ytterligare språkkunskaper är meriterande.Du är drivande, har lätt för att ta initiativ och tar ansvar.Du är lösningsfokuserad, flexibel, ser möjligheter, vågar tänka i nya banor och kan hantera förändringar.AnsökningsförfarandeRekryteringen sker via Skill. Urvalet kommer att ske löpande så sök tjänsten redan idag via Skills hemsida www.skill.se. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare David Herrwaldsson, david.herrwaldsson@skill.se , 011-19 94 71.Välkommen med din ansökan!SKILL är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en växande nationell närvaro. Våra ägare, som är 18 industriföretag, tre kommuner och ett regionförbund, vill att vi arbetar med att säkerställa att industrin får kompetensförsörjning av högsta kvalitet. En viktig del i detta är att hjälpa våra kunder att rekrytera rätt kompetens till sitt företag.I vårt uppdrag ligger också att vara engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungera som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk. SKILL har idag kontor i Linköping, Norrköping, Motala, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessa kontor bemannas av sammanlagt ett 60-tal personer. Varaktighet, arbetstid
Heltid Tillsvidare

Fast lön

Sista dag att ansöka är 2021-08-01
Skill Rekrytering & Bemanning AB
5845271