Trainee sjuksköterska till akutmottagningen
2025-11-11
Akutmottagningen i Gävle är en dynamisk och lärorik arbetsplats där vi tar emot patienter med akuta tillstånd dygnet runt, året om. Vi är cirka 120 medarbetare som tillsammans skapar trygg och effektiv vård. Här möter du en dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, ortopedi, barn och psykiatri. Vi arbetar i tvärprofessionella team med hög kompetens och stark samarbetskultur. Tempot är högt, variationen stor och lärandet konstant.
Nu erbjuder vi ett traineeprogram för nyutbildade sjuksköterskor - en unik möjlighet att utvecklas inom akutsjukvård i en trygg och handledd miljö.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som trainee får du en strukturerad introduktion till akutsjukvårdens olika delar. Du arbetar i tvärprofessionella team och får successivt ta större ansvar i takt med att din kompetens och trygghet växer.
Programmet innehåller
• individuell introduktionsplan
• handledning av erfarna sjuksköterskor
• praktisk träning i akuta bedömningar och prioriteringar
• rotation mellan olika områden inom akuten/vårdavdelningar
• regelbundna uppföljningar och kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för akutsjukvård och vill utvecklas i en utmanande miljö. Du är nyfiken, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Vi ser vidare att du kan arbeta strukturerat och tryggt även i pressade situationer.
Som trainee hos oss ska du
• vara legitimerad sjuksköterska eller snart ta examen.
Tidigare erfarenhet är inte ett krav det viktigaste är att du vill lära dig och bidra till vårt viktiga arbete.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
