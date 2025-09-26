Trainee operationssjuksköterska i Östersund
Region Jämtland Härjedalen, Centraloperation / Sjuksköterskejobb / Östersund
2025-09-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge

På Centraloperation i Östersund opererar vi flera specialiteter såsom ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi och ÖNH.
Vi erbjuder dig att under handledning i tre - fyra månader få en inblick i operationssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter.
Är du intresserad av att veta mera om jobbet och vår arbetsplats, har vägarna förbi Östersund, kan vi alltid ordna med ett personligt sammanträffande/studiebesök hos oss. Hör av dig så berättar vi mera!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Under traineeperioden kommer du att tilldelas en handledare som introducerar dig i arbetet på en operationsavdelning. Du kommer tillsammans med din handledare få förbereda och iordningsställa operationssalen, handha medicinteknisk utrustning samt förbereda instrument och material inför operationer. Att assistera vid huddesinfektion, sterildrapering och vara med under operationer.
Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team där ett gott samarbete är viktigt för operationsresultatet.
Arbetet som operationssjuksköterska är varierande med höga krav på flexibilitet och ansvarstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ambition och behörighet att vidareutbilda dig till operationssjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet, men även du som är nyutexaminerad sjuksköterska är välkommen med din ansökan. Vi söker företrädesvis dig som inte har någon specialistutbildning sedan tidigare.
För att trivas hos oss har du god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team. Du ska ha förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och snabbt ställa om dig till olika situationer. Du bidrar aktivt med dina kunskaper och till ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att vara delaktig i att vidareutveckla vår verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
När du påbörjar din specialistutbildning till operationssjuksköterska finns möjlighet till studielön under dina studier.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Din ansökan ska innehålla meritförteckning, personligt brev med motivering till varför du önskar att vidareutbilda dig inom operationssjukvård, vidimerade kopior på examensbevis och sjuksköterskelegitimation. Ange även kontaktuppgifter till två referenspersoner i arbetsledande position.
Observera att du själv behöver ansöka till aktuell specialistutbildning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/351/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Centraloperation Kontakt
Enhetschef
Anna-Karin Jemtehed anna-karin.jemtehed@regionjh.se 063-153173 Jobbnummer
