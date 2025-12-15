Trainee inom elmarknadsdesign
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg
2025-12-15
Vill du kickstarta din framtid hos oss och göra skillnad för ett hållbart och lysande Sverige? Som trainee inom elmarknad får du möjlighet att ta det första stora steget i din karriär!
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Svenska kraftnäts traineeprogram | Svenska kraftnätPubliceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
I rollen som trainee med inriktning mot elmarknadsdesign kommer du att arbeta med att utveckla incitament och långsiktiga investeringssignaler för att stärka driftsäkerheten och tillräckligheten i elsystemet.
Du kommer tillhöra enheten Nätnyttjande, som tillhör avdelning Elmarknad. Enheten har ansvar för marknadsutveckling i syfte att säkerställa tillräckliga incitament samt upphandla flexibla resurser vid behov för en fortsatt säker systemdrift och ett effektivt nätnyttjande.
Efter ditt traineeår kommer du mer dedikerat fokusera några av nedan områden:
• utveckla marknader och ersättningsmodeller för tariffutformning som bidrar till effektivt nyttjande av elnätet samt stärkt leveranssäkerhet
• utveckla incitament för snabbare nätanslutning
• analysera behov av långsiktiga investeringssignaler
• upphandla strategisk reserv som är en kapacitetsmekanism
• upphandla avhjälpande åtgärder som bidar till att förmågor finns tillgängliga för säker systemdrift.
Att utveckla marknader och ersättningsmodeller kräver engagemang och samarbete inom stora delar av Svenska kraftnät och god dialog med marknadens aktörer som både finns i och utanför Sverige, myndigheter och departement. Du får möjligheten att utvecklas och bidra med att skapa förutsättningar för marknadens aktörer att bidra till ett kostnadseffektivt och leveranssäkert elsystemet, samt möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor som arbetat länge inom branschen.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom nationalekonomi med inriktning mot energi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även erfarenhet av:
• att utforska hur elmarknadens utformning skapar förutsättningar för ett leveranssäkert elsystem
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• energibranschen i form av sommarjobb, praktik eller annan arbetslivserfarenhet
• engagemang i föreningsliv och/eller studier utomlands.
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Skift/beredskap i ordinarie roll?
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande 010-475 8294. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Mikael Hedenheim ST, 010 475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9643500