Träindustriarbetare sökes till Attacus Trähus AB
Attacus Trähus i Småland AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Högsby
2025-08-07
Vår verksamhet utvecklas och våra produkter är efterfrågade därför söker vi nu fler medarbetare till vår fabrik i Fågelfors!
Som träindustriarbetare tillverkar du prefabricerade träelement till byggindustrin. Vi söker dig som är motiverad och öppen för att lära dig saker. Du förstår och kan kommunicera svenska och du trivs med att arbeta i team där kvalitet och lönsamhet är viktiga delar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ritnings läsning samt att du är lösningsorienterad och praktiskt lagd. För oss är det viktigt att du är engagerad, positiv och att du är en lagspelare att lita på!
Viktigt med kunskaper av svenska i både språk och skrift för säkerhetsföreskrifter instruktioner mm
Vi månar om mångfalden och arbetar aktivt för att få en blandad personalgrupp. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, ålder, ursprung, religion mm att söka våra lediga tjänster.
Man behöver veta att arbetet kan vara tungt.
På vår arbetsplats bryr vi oss om varandra och är noga med säkerheten, därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. Slumpvisa alkohol- och drogtester förekommer.
Meriterande är om du har/kan:
• Traverskort
• Ritnings läsning
Vi vill informera dig om att våra anställningar kan vara tidsbegränsade, men det finns goda möjligheter till fast anställning baserat på orderingången. Om du trivs med ditt arbete och gör ett bra jobb, finns det alltid chansen att förlänga din anställning!
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer och tillsättning sker löpande, skicka din ansökan (CV + personligt brev) via länk:https://arbetsformedlingen.varbi.com/se/what:job/jobID:847327/
Har du frågor om tjänsten? Ring Martin, på 0491-763181
Platserna tillsätts löpande varpå annonsen kan komma att tas bort innan sluttiden., Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare efter provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attacus Trähus i Småland AB
(org.nr 556226-5131)
Bruksgatan 60 (visa karta
)
579 72 FÅGELFORS Jobbnummer
9449059