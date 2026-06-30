Träindustriarbetare
Surewood Housing AB / Snickarjobb / Vimmerby Visa alla snickarjobb i Vimmerby
2026-06-30
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Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus. Surewood Housing levererar bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
Vi verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i vår toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som vi förvärvade av Skanska under 2025, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
På Surewood Housing tror vi att en bra arbetsplats är mer än meningsfulla uppgifter och effektiva processer. Det handlar även om människor, kultur och att tillsammans skapa en vardag där gemenskap och arbetsglädje får ta plats.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida.
Vill du vara en viktig kugge i en snabbt växande organisation?
Vi fortsätter att växa och söker därför fler engagerade kollegor till vår modulhusfabrik i Gullringen!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som Träindustriarbetare arbetar du i våra tempererade lokaler och moderna produktionslinje där varje station bygger på samarbete, noggrannhet och yrkesskicklighet.
Arbetet består av olika moment inom modulhusbyggnation och beroende på placering i produktionsflödet ingår exv. hantering av trämaterial, användning av lufttrycksverktyg, ritningsläsning, plattsättning, målning och montering. Då arbetsuppgifterna är varierande välkomnar vi både kandidater med bred kompetens som specialister inom något specifikt område.
Arbetstider är måndag till torsdag kl. 06.30-16.00 samt fredag kl. 06.30 - 12.50. Tjänsterna är Tillsvidareanställning på heltid där vi tillämpar Provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom bygg, montering eller träindustri – antingen genom yrkeserfarenhet eller relevant utbildning. Vi ser fram emot att ta del av goda referenser från tidigare arbetsgivare.
För att lyckas i rollen ser vi att du,
Sätter säkerheten främst
Gillar att jobba praktiskt
Är ansvarstagande med hög arbetsmoral
Behärskar svenska i tal och skrift
Trivs att samarbeta med andra
Är flexibel och kvalitetsmedveten
Surewood Housing som arbetsgivare
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden enkla, modiga och schyssta. Vi strävar efter att vara enkla i våra processer, modiga i våra beslut och schyssta mot såväl kunder, leverantörer, medarbetare och miljö. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Martina Gustafsson, tel. 070-971 37 25.
Sista ansökningsdag är 2026-08-02.
Med anledning av semestertider kommer intervjuer genomföras under vecka 32 och 33.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Vår långsiktiga strävan är att Surewood Housings anställda ska spegla den mångfald som finns i samhället. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder och ursprung.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surewood Housing AB
(org.nr 556803-5587), http://www.surewoodhousing.se
Idrottsgatan 26 (visa karta
)
598 73 GULLRINGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Chef
Martina Gustafsson martina.gustafsson@surewood.se 0709-713725 Jobbnummer
9984390