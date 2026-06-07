Träindustriarbetare
Pall- & Träkonstruktioner AB / Servicepersonaljobb / Årjäng Visa alla servicepersonaljobb i Årjäng
2026-06-07
, Eda
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Vi söker dig som vill arbeta inom träindustrin med tillverkning av specialemballage, lådor och pallar. Arbetsuppgifterna innefattar allt från maskinoperatör till manuell tillverkning/kapning.
Vi ser gärna att du i grunden är händig person med stort intresse för att lära dig nya saker, inte rädd för utmaningar, kunna vara flexibel efter behov och jobba väl ihop med andra.
Följande är meriterande:
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom träindustrin
Du har erfarenhet av läsa och förstå ritningar.
Du har truckkort
Är jobbet av intresse? Tror du att du hade passat bra? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag till:info@pallochtra.se
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@pallochtra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pall- & Träkonstruktioner AB
(org.nr 556407-5207)
Rössbyn 181 (visa karta
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672 94 ÅRJÄNG Arbetsplats
Pall & Träkonstruktioner AB Jobbnummer
9951273