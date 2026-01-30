Träindustriarbetare
Elitfönster Produktion AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Vetlanda Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Vetlanda
2026-01-30
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elitfönster Produktion AB i Vetlanda
, Uppvidinge
, Växjö
, Jönköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
VI ÄR ELITFÖNSTER
Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har cirka 800 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2024 en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet - på småländska. Läs gärna mer på www.elitfonster.se.
DU ÄR VIKTIG
Som Träindustriarbetare på Elitfönster blir du en central del av vårt produktionsflöde. Du bidrar till en effektiv, stabil och kvalitetsdriven verksamhet och får arbeta i en modern fabrik med en marknadsledande produkt. Hos oss blir du en uppskattad kollega i ett företag som ständigt utvecklas.
VI ERBJUDER
Vi är ett företag med stark framtidstro och en tydlig vilja att fortsätta utvecklas. Hos oss blir du en del av en arbetsmiljö där gemenskapen märks i vardagen och där vi stöttar varandra för att lyckas tillsammans. Som medarbetare får du möjlighet att växa inom ett marknadsledande företag som kombinerar moderna produktionsmetoder med högkvalitativa produkter. Här arbetar vi i en organisation som verkligen värdesätter engagemang och kvalitet, och som ständigt strävar efter att förbättra både arbetssätt och resultat.
Inom produktionen i Vetlanda söker vi förstärkning till flera avdelningar. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på placering och kan exempelvis inkludera:
• Träbearbetning
• Montering
• Ytbehandling
• Materialhantering
• Påfyllning och förberedelse av produktionslinjer
• Kvalitetskontroller samt registrering i affärs- eller produktionssystem
Vi arbetar huvudsakligen i 2-skift, men även dag-, natt- och helgskift förekommer. Anställningen är tidsbegränsad men möjlighet finns till förlängning eller tillsvidareanställning.
DIN PROFIL
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Gymnasieutbildning, gärna med industri- eller industriteknisk inriktning
• Erfarenhet av industriarbete, gärna kopplat till träbearbetning, CNC, hyvling, montering eller ytbehandling
• Truckkort A/B - meriterande och i vissa roller ett krav
• Grundläggande datorvana för enklare registrering och systemhantering
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
DETTA ÄR DU
Du har erfarenhet från träindustri eller liknande produktion och har ett tydligt fokus på kvalitet i det du gör. Du är noggrann, arbetar strukturerat och tar ansvar för att arbetet blir rätt utfört - även när tempot är högt.
I ditt arbete är du självgående och tar egna initiativ när något behöver lösas, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till att gruppen och produktionen fungerar som helhet. Du trivs med att arbeta i team, är hjälpsam mot kollegor och har en god servicekänsla gentemot andra avdelningar.
Du är flexibel och anpassningsbar i en vardag där förutsättningar kan förändras, och du har förmågan att behålla fokus och struktur även i mer stressiga situationer.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
• Du arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och tar stort ansvar
• Du trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
• Du är självgående, lösningsorienterad och tar initiativ när det behövs
• Du samarbetar gärna och bidrar till ett gott arbetsklimat
• Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar
• Du har en god servicekänsla och hjälper gärna till där det behövs
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
BRA ATT VETA
• Vid frågor, kontakta Produktionsledare Jonas Thomsen, Amel Hrnic eller Viktor Svensson via vår växel på 010-451 40 00.
• Tjänstens placeringsort är Vetlanda.
• Anställningen är tidsbegränsad men med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
• Visa ditt intresse för tjänsten senast 28 februari 2026. Observera att urval sker löpande och att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitfönster Produktion AB
(org.nr 556552-6547) Arbetsplats
Elitfönster AB Jobbnummer
9715281