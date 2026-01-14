Träindustriarbetare
Surewood Housing AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Vimmerby Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Vimmerby
2026-01-14
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surewood Housing AB i Vimmerby
Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus.
Surewood Housing levererar bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
Vi verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i vår toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som vi förvärvade av Skanska under 2025, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida, http://www.surewoodhousing.se
Vi fortsätter att växa och söker därför fler engagerade kollegor till vår modulhusfabrik i Gullringen!Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som Träindustriarbetare arbetar du inomhus vid våra moderna produktionslinjer där varje station bygger på samarbete, noggrannhet och yrkesskicklighet.
Arbetet består av olika moment inom modulhusbyggnation och beroende på placering i produktionsflödet ingår exv. hantering av trämaterial, användning av lufttrycksverktyg, ritningsläsning, plattsättning, målning och montering. Då arbetsuppgifterna är varierande välkomnar vi både kandidater med bred kompetens och specialister inom något specifikt område.
Arbetstider är måndag till torsdag kl. 06.30-16.00 samt fredag kl. 06.30 - 12.50. Tjänsterna är Tillsvidareanställning på heltid där vi tillämpar Provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom bygg, montering eller träindustri - antingen genom yrkeserfarenhet eller relevant utbildning. Vi ser fram emot att ta del av goda referenser från tidigare arbetsgivare.
För att lyckas i rollen ser vi att du,
- Sätter säkerheten främst
- Gillar att jobba praktiskt och tillsammans med andra
- Är ansvarstagande med hög arbetsmoral
- Behärskar svenska i tal och skrift
- Är flexibel och kvalitetsmedveten
Surewood Housing som arbetsgivare
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden enkla, modiga och schyssta. Vi strävar efter att vara enkla i våra processer, modiga i våra beslut och schyssta mot såväl kunder, leverantörer, medarbetare och miljö. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Magda Andersson, tel. 070-830 87 92 eller HR-Chef Martina Gustafsson, tel. 0709-713 725.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Sista ansökningsdag är 2026-02-08
Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Vår långsiktiga strävan är att Surewood Housings anställda ska spegla den mångfald som finns i samhället. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder och ursprung.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonseringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surewood Housing AB
(org.nr 556803-5587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Surewood Housing Koll Kontakt
Martina Gustafsson 0709-713725 Jobbnummer
9684902