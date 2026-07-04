Trailermekaniker - Göteborg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Trailermekaniker till TIP Group i Göteborg!Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
TIP Group är en av Europas ledande leverantörer av leasing, uthyrning, service och underhåll av trailers, lastbilar och annan transportutrustning. Med verksamhet i flera länder och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och kundservice erbjuder företaget en modern arbetsplats där medarbetarnas kompetens och utveckling står i centrum.
I takt med fortsatt tillväxt i Sverige söker TIP Group nu en erfaren trailermekaniker till verksamheten i Göteborg.Om tjänsten
Som trailermekaniker hos TIP Group blir personen en viktig del av verkstadsteamet och ansvarar för service, underhåll och reparation av trailers och annan transportutrustning. Rollen är varierad och kombinerar traditionellt mekaniskt arbete med modern felsökning och diagnostik via dator.
Arbetet utförs i en dynamisk miljö där problemlösning, kvalitet och kundservice står i fokus. För rätt person erbjuds en utvecklande tjänst med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa inom företaget.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Reparation och underhåll av trailers
Förberedelse av trailers inför kontrollbesiktning
Felsökning och programmering av elektroniksystem såsom EBS och ABS
Reparation av försäkringsskador
Däckbyten
Hydraulikarbeten
Svets- och plåtarbeten
Dokumentation och diagnostik via dator
Eventuellt deltagande i servicebilsverksamhet för hantering av driftstopp och akuta kundärenden
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen söker TIP Group en person med gedigen erfarenhet av mekaniskt arbete på tunga fordon. Personen har ett stort tekniskt intresse, arbetar strukturerat och trivs med att lösa tekniska problem i vardagen.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av arbete med tunga fordon
Mycket meriterande med erfarenhet av arbete specifikt med trailers
Goda kunskaper inom mekanik och felsökning
Grundläggande IT-kunskaper och vana att använda dator i arbetet
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
CE-körkort
Goda kunskaper i engelska
Som person är kandidaten ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. TIP Group värdesätter även flexibilitet, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt i det dagliga arbetet.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
Detta är en bemanning där anställningen sker genom Kraftsam Rekrytering & Bemanning och arbetet utförs hos TIP Group i Göteborg. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kärrlyckegatan 6 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TIP Group Jobbnummer
9992618