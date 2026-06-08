Trafikvakter sökes omgående i Stockholm
Submit AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi på Submit söker nu flera flagg- och trafikvakter i Stockholm.
Om jobbet:
Ditt uppdrag är att bidra till en trygg och smidig arbetsmiljö genom att säkerställa säkerheten för transporter, civilpersoner och arbetslaget. Detta är en tjänst med som kräver att man orkar då möjlighet att arbeta ofta, länge och till bra betalt finns för den som gör.
Som en viktig del av teamet bidrar du till en positiv stämning och arbetar för att skapa en säker och välfungerande trafikmiljö på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Fungera som signalperson i riskzoner
Dirigera transporter och civilpersoner på ett säkert och effektivt sätt
Kommunicera tydligt med transportförare och arbetsledare
Följa säkerhetsföreskrifter och rutiner enligt branschstandard
Samarbeta med kollegor och bidra till en god arbetsmiljöKvalifikationer
Positiv inställning och gillar att arbeta utomhus
God stresstålighet och förmåga att hantera förändringar
Talar flytande svenskaKvalifikationer
B-körkort
Tillgång till egen bil
Meriterande:
Tidigare arbetat som flaggvakt eller annat arbete på väg och innehar APV 1.1-1.4
Plats: Stockholm med omnejd
Start: Omgående
Lön: Enligt ök.
Arbetstid: Varierande, arbete kan förekomma dygnets alla timmar Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta alexander@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871198-2041320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9952462