Trafikvakter sökes omgående i Stockholm

Submit AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm
2026-06-08


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Vi på Submit söker nu flera flagg- och trafikvakter i Stockholm.
Om jobbet:
Ditt uppdrag är att bidra till en trygg och smidig arbetsmiljö genom att säkerställa säkerheten för transporter, civilpersoner och arbetslaget. Detta är en tjänst med som kräver att man orkar då möjlighet att arbeta ofta, länge och till bra betalt finns för den som gör.
Som en viktig del av teamet bidrar du till en positiv stämning och arbetar för att skapa en säker och välfungerande trafikmiljö på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
Fungera som signalperson i riskzoner

Dirigera transporter och civilpersoner på ett säkert och effektivt sätt

Kommunicera tydligt med transportförare och arbetsledare

Följa säkerhetsföreskrifter och rutiner enligt branschstandard

Samarbeta med kollegor och bidra till en god arbetsmiljö

Kvalifikationer
Positiv inställning och gillar att arbeta utomhus

God stresstålighet och förmåga att hantera förändringar

Talar flytande svenska

Kvalifikationer
B-körkort

Tillgång till egen bil

Meriterande:

Tidigare arbetat som flaggvakt eller annat arbete på väg och innehar APV 1.1-1.4

Plats: Stockholm med omnejd
Start: Omgående
Lön: Enligt ök.
Arbetstid: Varierande, arbete kan förekomma dygnets alla timmar

Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta alexander@submitbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871198-2041320".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9952462

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