Trafikutvecklare till X-trafik
Region Gävleborg, Trafik / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-05-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Trafik i Gävle
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Region Gävleborg ansvarar för kollektivtrafiken i länet genom X-trafik. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt, effektivt och hållbart resande för både invånare och besökare.
Som trafikutvecklare hos oss får du en central roll i att driva utvecklingen av busstrafiken och bidra till en modern, attraktiv och framtidsinriktad kollektivtrafik.
Vi söker dig som är engagerad och vill bli en del av vårt erfarna team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med hela processen från idé till leverans där resenären alltid står i centrum.
Vårt arbete genomsyras av våra värderingar: respekt och ödmjukhet, öppenhet och ärlighet samt professionalism och ansvar.
Vårt kontor ligger i Söderhamn en skärgårdskommun i vackra Hälsingland, med närhet till både natur och hav.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt med att utveckla busstrafiken. Arbetet innefattar även aktivt deltagande i arbetsgrupper för framtida upphandlingar samt i olika projektgrupper där kollektivtrafikens behov integreras i större om- och nybyggnadsprojekt. Arbetet kan också komma att innefatta samordning av depåfrågor samt utveckling av långsiktiga depålösningar för busstrafiken i nära samarbete med trafikföretag och fastighetsavdelningen.
Som trafikutvecklare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• detaljplanering av kommande tidtabeller för busstrafiken inom trafikområdet
• framtagning av förslag på utvecklade och nya trafikupplägg
• beräkning av produktionskostnader samt uppföljning av budget
• analys av resmönster, kapacitetsbehov och resenärers efterfrågan
• avtalsuppföljning i rollen som beställare gentemot avtalat trafikföretag
• samverkan med trafikföretag, kommuner och andra aktörer för att skapa effektiva och kundvänliga trafiklösningar
• arbete med dataanalyser, dataexporter samt utveckling av arbetssätt i befintliga och nya digitala verktyg.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett varierande arbete.
Som arbetsgivare är vi måna om dig som medarbetare och arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har lätt för att omvandla data till konkreta utvecklingsförslag. Du trivs i samverkan med många olika aktörer och har lätt för att skapa goda relationer.
I rollen som trafikutvecklare ska du
• ha relevant högskoleutbildning, gärna inom samhällsplanering, transport, logistik eller motsvarande erfarenhet
• ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har
• erfarenhet av kollektivtrafik, trafikplanering eller arbete inom offentlig sektor
• kunskap och förståelse för laddning, effektuttag samt hur omlopp påverkar batterislitage
• kunskap om trafiksystem, GIS eller statistikprogram
• erfarenhet av planeringssystem för kollektivtrafik, exempelvis Rebus
• god språkförmåga utöver svenska
• erfarenhet av AI-baserade arbetssätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Trafik Kontakt
Vision
Olivia Nilsson olivia.nilsson@regiongavleborg.se 0270-74105 Jobbnummer
9896145