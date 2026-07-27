Trafikstrateg
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-07-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Vill du arbeta långsiktigt, strategiskt och verksamhetsnära med frågor som påverkar hur vi utvecklar mobiliteten och trafiksystemet i symbios med vår växande stad? Vi söker en driven och motiverad trafikstrateg som har erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete.
Västerås är en stark tillväxtmotor för vår region. Med nya etableringar, utvecklad tågtrafik, nytt resecentrum och en växande befolkning ställs höga krav på hur vi planerar för ett tillgängligt, effektivt och ett hållbart transportsystem.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som trafikstrateg arbetar du med strategiska trafik- och mobilitetsfrågor som en integrerad del av samhällsbyggandet. Du har en central roll i att utveckla hur vi planerar för rörelse, tillgänglighet och hållbart resande i hela kommunen.
En central del av uppdraget initialt är att leda arbetet med att ta fram och etablera kommunens övergripande styrdokument inom mobilitet. Det innebär att du driver processen att få planen förankrad och vidare mot genomförande.
Du arbetar nära våra politiker i utmanade frågor kopplat till tillgänglighet, framkomlighet och hållbar mobilitet. Rollen kräver att du kan analysera olika perspektiv, vara tydlig i dina rekommendationer och samtidigt skapa förståelse och framdrift i komplexa beslutsprocesser. Du har hög initiativförmåga, du gillar att driva på projekt och processer in i mål och du är intresserad av att företräda infrastrukturfrågor både internt och externt.
Du deltar i översiktsplanering och bidrar i planprojekt, ibland även i detaljplaneskedet. Du genomför utredningar, allt från övergripande analyser till mer konkreta trafiklösningar. Du bidrar till hur vi arbetar med olika metoder och processer inom området och du omvärldsbevakar och håller dig a jour inom området samt omsätter ny kunskap till praktisk nytta hos oss.
Du samverkar mycket med dina närmsta kollegor inom trafik, andra på avdelningen och i förvaltningen samt med övriga delar av staden, kommunala bolag och externa aktörer. Du har en viktig roll i att omsätta politiska mål till genomförbara strategier och åtgärder.
Rollen innebär att du hanterar komplexa avvägningar mellan till exempel tillväxt, framkomlighet, hållbarhet och stadens attraktivitet. Helhetsperspektivet behöver alltid finnas med.
Din kompetens
Du har en akademisk utbildning inom trafikplanering, samhällsplanering eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av arbete inom samhällsplanering. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete och strategiskt planeringsarbete med långsiktiga perspektiv. Om du tidigare har tagit fram styrdokument inom mobilitet så är det positivt.
Du har arbetat i en politiskt styrd organisation vilket gett dig en förståelse och erfarenhet av att navigera utifrån den politiska riktningen. Som person har du lätt för att ta initiativ och uppnå resultat, du har ett brett perspektiv på frågor och förblir motiverad även när det blir motstånd och bakslag på vägen framåt.
Vi erbjuder
En möjlighet att påverka hur Västerås utvecklas, med särskilt fokus på hållbara transporter och framtidens mobilitet.
Du verkar i ett sammanhang där samhällsbyggnadsfrågorna har tydlig strategisk betydelse. Du arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i en organisation som präglas av samarbete, tillit och professionalism. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar till en hållbar och långsiktig samhällsutveckling. Samhällsbyggnadsenheten består av drygt 15 personer och tillhör Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret: www.vasteras.se/stadsledningskontoret
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Ansvarig rekryterare
Maria Coltman maria.coltman@vasteras.se 021-39 93 02 Jobbnummer
10012096