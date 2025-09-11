Trafiksäkerhetssamordnare till Division Trafik & Service
2025-09-11
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa trafiksäkerheten inom en av SJ:s mest omfattande divisioner? Som Trafiksäkerhetssamordnare (TSS) får du ett strategiskt och operativt ansvar för att samordna, utveckla och följa upp trafiksäkerhetsarbetet inom division Trafik & Service - en verksamhet som sträcker sig över tre länder och innefattar bemanning, trafikproduktion och operativ arbetsledning.
Din kommande roll
Du kommer att vara ett stöd till divisionschefen och ha mandat att påverka både strategiska beslut och operativa insatser. Rollen innebär också samverkan med interna och externa parter samt möjlighet att driva förbättringsarbete inom trafiksäkerhet.
Rollen innebär att du,bland annat, kommer:
Leda och samordna trafiksäkerhetsfrågor inom divisionen
Vara sakkunnig och föredragande i trafiksäkerhetsärenden för divisionsledningen
Analysera olyckor, tillbud och avvikelser samt föreslå och följa upp åtgärder
Säkerställa att organisationens säkerhetsstyrning är aktuell och att delegeringar är giltiga
Identifiera och samordna hantering av övergripande risker
Utföra granskningar, inspektioner och vid behov utfärda förbud/restriktioner
Representera divisionen i förbättringsarbete och samverkan med andra enheter
Förväntningar på den vi söker För denna roll ser vi att du är självgående, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har ett analytiskt förhållningssätt och är fokuserad på att hitta lösningar. Du samarbetar väl med andra och har en god kommunikationsförmåga. Du drar dig inte för att hantera komplexa frågor och att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi ser också att du har:
Minst tre års erfarenhet av administrativt trafiksäkerhetsarbete
Mycket god kännedom om järnvägssystemet och dess formella förutsättningar
Relevant eftergymnasial utbildning
Utbildning inom olycksutredning,MTO, säkerhetskultur och ledningssystemrevision
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda kunskaper iengelska är meriterande
För denna tjänst är dethögt meriterandemed tidigare erfarenhet som trafiksäkerhetssamordnare.
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Senaste ansökningsdatum är den 24 september. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
marie.rudolfsson@sj.se marie.rudolfsson@sj.se Jobbnummer
