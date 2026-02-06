Trafiksäkerhetsarbetare visstid Borlänge
2026-02-06
Vill du vara en del av vårt engagerade team och bidra till trygga arbetsplatser i Borlänge? Vi söker nu Trafiksäkerhetsarbetare inför säsgonen 2026.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som Trafiksäkerhetsarbetare ansvarar du för att leverera och hämta material efter beställning från våra kunder. Du transporterar material och sätter upp skyltar, barriärer, stängsel och övriga skyddsanordningar för att skapa säkra arbetsplatser. Allt efter våra kunders önskemål.
Du kommer också att utföra tillsyn på våra jobb för att kvalitetssäkra vårt arbete. När du inte är ute längs vägen är du på vår depå och tar hand om vårt material och våra kunder, även TMA körningar kommer att förekomma. Du ansvarar för in- och utlastning av material samt sorterar och förflyttar material på depån.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med placering i Borlänge. Du kommer att bli erbjuden arbetspass som du kan tacka ja eller nej till. Inga avtalade arbetstider eller omfattning finns.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett gott ordningssinne och tycker om service kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och bidra till vår kultur.
B- och C-körkort, YKB-behörighet och goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Har du BE-behörighet eller APV steg 2.1, 2.2, 2.3 ser vi det som meriterande.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. I Sverige finns vi på 49 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på Jobb & karriär | RamuddenÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), http://www.ramudden.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Fredrik Gille fredrik.gille@ramudden.se Jobbnummer
9728602