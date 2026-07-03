Trafiksäkerhetsarbetare Borlänge
Ramudden AB / Anläggningsarbetarjobb / Borlänge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Borlänge
2026-07-03
, Falun
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, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramudden AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av vårt engagerade team och bidra till trygga arbetsplatser i Borlänge Vi söker nu Trafiksäkerhetsarbetare inför säsongen 2026.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som Trafiksäkerhetsarbetare kommer du att:
Leverera och hämta material enligt beställningar från kunder.
Transportera och montera skyltar, barriärer, stängsel och andra skyddsanordningar för att skapa säkra arbetsplatser.
Körning av TMA samt transporter med servicebil och tillkopplat tungt släp.
Utföra tillsyn av pågående arbeten för att kvalitetssäkra utförandet.
Arbeta på depån med att ta emot och hjälpa kunder.
Ansvara för in- och utlastning av material samt sortering och förflyttning av material på depån.
Vi söker fler medarbetare som vill arbeta hos oss under säsongen och vi rekryterar för två olika anställningsformer:
Säsongsanställning
En heltidsanställning med start så snart som möjligt till och med oktober, med möjlighet till förlängning. Placering i Borlänge, men arbete kan även förekomma i våra depåer i Falun, Mora och Ludvika. Arbetstiden är i huvudsak dagtid, men kvälls-, natt- och helgarbete kan förekomma.
Särskild visstidsanställning (vid behov)
En flexibel anställning där du blir erbjuden arbetspass som du själv väljer att tacka ja eller nej till. Placering i Borlänge. Inga fasta arbetstider eller garanterad sysselsättningsgrad finns.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett gott ordningssinne och tycker om service kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlighet och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till vår kultur.
Krav för tjänsten:
C-körkort
YKB-behörighet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från branschen
APV (Arbete På Väg) steg 1.1–1.3, 2.1, 2.2, 2.3
Vi hanterar alla våra arbetsordrar digitalt, därför ser vi att du som söker har god systemvana.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. I Sverige finns vi på 49 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss – det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriarÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
781 71 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Marcus Berglund marcus.berglund@ramudden.se Jobbnummer
9992235