Trafikplanerare till Upplands-Bro kommun
2025-11-03
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som trafikplanerare får du en nyckelroll i att utveckla och samordna trafiklösningar i kommunens fysiska planering.
Du arbetar nära kollegor från olika kompetensområden och bidrar med din expertis i detaljplaner, översiktsplaner och andra planeringsprocesser. Du hanterar dagliga operativa frågor såväl som strategiska och långsiktiga projekt. Tjänsten innebär också att du är med och utvecklar våra arbetssätt tillsammans med övriga samhällsbyggnadskontoret.
Du ser din roll i samhällsuppdraget som en del av en helhet. Tillsammans med dina kollegor driver du komplexa projekt framåt, hittar lösningar på problem och gör kloka avvägningar. Du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt. För att komma framåt vågar du också utmana gamla tankesätt när det behövs.
Exempel på arbetsuppgifter
- Vara länken mellan strategisk och operativ verksamhet i trafikplaneringen
- Bidra med trafikkompetens i detaljplaner och översiktsplaner
- Genomföra, beställa och granska olika typer av trafikutredningar
- Leda projekt kopplade till trafik, exempelvis framtagande av handlingsplaner
Vi söker dig som:
- Civilingenjörs- eller samhällsplaneringsexamen på minst kandidatnivå med trafikinriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
- Erfarenhet av att arbeta med trafikfrågor och trafikplanering i detaljplaner.
- Erfarenhet av gatuutformning.
- God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska då tjänsten innebär att dagligen skriva och kommunicera i komplexa frågor.
- God kunskap i Officepaket och datorvana.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Tidigare arbetat med trafikprognoser och/eller enklare samhällsekonomiska kalkyler.
- Kunskap om GIS.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.
Du kommer vara en del av samhällsbyggnadskontorets strategiska enhet där vi samlar kompetens inom översiktsplanering, kollektivtrafikplanering, bostadsförsörjning, strategiska projekt, natur och markfrågor. Vi är en tajt enhet som jobbar tillsammans och strävar efter att ha högt i tak och lära oss av varandra. I tjänsten som trafikplanerare får du frihet under ansvar i en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 30 november 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
