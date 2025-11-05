Trafikplanerare till trafikenheten
Nu söker vi två trafikplanerare som vill vara med och forma framtidens Nacka!
Vill du vara med och skapa en trygg, tillgänglig och hållbar trafikmiljö i en av Sveriges mest expansiva kommuner? Då har du chansen nu - Nacka kommun söker två engagerade trafikplanerare till vår trafikenhet!
Vi står inför en spännande utvecklingsfas med stora stadsbyggnadsprojekt, nya mobilitetslösningar och ett växande behov av smarta trafiklösningar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med frågor som gör verklig skillnad för invånare, besökare och framtida generationer.
Trafikenheten består av cirka 20 medarbetare fördelade på två grupper: planering och tillstånd. Vi ansvarar för att utveckla det kommunala vägnätet, främja hållbart resande och bidra med trafikkompetens i samhällsplaneringen. Nu förstärker vi planeringsgruppen med två nya trafikplanerare - och vi hoppas att du är en av dem!
Vi tror på styrkan i att kombinera olika erfarenheter. Därför söker vi både dig som har arbetat med trafikplanering i flera år och dig som har hunnit skaffa dig några års erfarenhet i yrket och nu vill ta nästa steg. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett var du befinner dig i din karriär.
Som trafikplanerare arbetar du med att skapa säkra, tillgängliga och attraktiva gaturum. Med din expertis bidrar du i stadsbyggnads- och investeringsprojekt, där du analyserar, utformar och bedömer trafiklösningar utifrån både lokala förutsättningar och kommunens övergripande mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram förslag och granska utformning av gator och trafiklösningar
• Analysera trafikflöden och identifiera förbättringsområden
• Utreda och ta fram strategiska dokument inom trafikområdet
• Projektleda och samordna infrastrukturprojekt
• Bedöma och föreslå gatuutformning i stadsbyggnadsprojekt
• Genomföra utredningar inom mobilitet och parkering
• Presentera analyser och planer på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• Initiera och driva dialog med externa parter som exempelvis Regionen och Trafikverket
Är det dig vi söker?
Du är analytisk, lösningsorienterad och har god kunskap inom trafikområdet. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt. Du ser möjligheter snarare än hinder och trivs med att omvandla komplexa problem till konkreta lösningar som leder till resultat. Du gillar även att arbeta i ett periodvis högt arbetstempo och är lyhörd för verksamhetens behov.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 3 års erfarenhet av trafikplanering
• Relevant akademisk utbildning, t.ex. inom samhällsplanering eller samhällsbyggnad
• Goda kunskaper om gatu- och vägutformning
• Erfarenhet av GIS och Officepaketet
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från kommunal verksamhet
• Erfarenhet av gatuprojektering och CAD
• Erfarenhet av arbete med trafikanalyser och prognoser
• Kunskaper i QGIS eller liknande verktyg för geografisk dataanalys
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på emmatora.alfin@nacka.se
, 08-718 93 04 och/eller LinkedIn.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
