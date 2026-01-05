Trafikplanerare till samhällsbyggnadskontoret
2026-01-05
Har du erfarenhet av trafikplanering och ett genuint intresse för att skapa hållbara och välfungerande stadsmiljöer? I vår växande kommun spelar trafik- och mobilitetsfrågorna en central roll för både våra invånare, våra politiker och för kommunens fortsatta utveckling. Vi står inför spännande utmaningar med nya bostadsområden, växande näringsliv och ökade krav på klimatsmarta transportlösningar.
Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla framtidens hållbara transportsystem. Detta är en helt ny roll vilket innebär en unik möjlighet att forma uppdraget och påverka kommunens övergripande trafikplanering. Tjänsten är placerad på strategienheten som är en av Samhällsbyggnadskontorets sju enheter.
Strategienheten ansvarar för strategiskt övergripande samhällsutvecklingsfrågor vars uppdrag bland annat består av:
* Översiktsplanering och strategiska samhällsutvecklingsfrågor.
* Befolkningsprognoser och bostadsförsörjningsfrågor.
* Utveckling av regional och nationell transportinfrastruktur.
* Myndighetsutövning.
* Naturvårds- och vattenvårdsfrågor.
* Energi- och klimatutveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.
Är du vår nya trafikplanerare?Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
I rollen som trafikplanerare kombineras både ett strategiskt och ett operativt arbete. Du identifierar, analyserar och samordnar trafikfrågor inom hela samhällsbyggnadsprocessen, i nära samarbete med kollegor och andra aktörer.
Du kommer fungera som experten inom kommunens strategiska trafikplanering. Du har ansvar för och utvecklar det långsiktiga strategiska trafikplaneringsarbetet, vilket exempelvis kan innebära att uppdatera och ta fram strategier och planer inom området. Du kommer också vara ett viktigt stöd i kommunens pågående detaljplaneprojekt, där du bidrar med din sakkunskap och hjälper till att utveckla kommunens infrastruktur.
Du kommer bevaka trafikfrågor och bidra med din kompetens i övriga planeringsskeden men också i genomförande- och investeringsplanering samt vid framtagande av andra kartunderlag och andra handlingsplaner. En annan viktig del kan bli att förvalta och utveckla vårt arbete med analyser, modelleringar och visualisering av trafikflöden och förbättringsområden. Vid behov genomför du eller beställer trafiksimuleringar och kapacitetsberäkningar.
I rollen ingår att själv, eller tillsammans med kollegor, representera kommunen i olika sammanhang. Dels med Trafikverket och region Sörmland, dels med andra kontaktytor och externa nätverk för att utveckla kommunens trafikinfrastruktur. Rollen innebär också att förbereda och bereda ärenden inför politiska beslut.
Du kommer ha nära samarbete med kommunens trafikhandläggare och trafikplanerare som finns på teknik- och servicekontoret, men så även kommunens kollektivtrafiksamordnare samt övriga strateger på Strategienheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Civilingenjörs- eller samhällsbyggnadsexamen på minst kandidatnivå med trafikinriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Flerårig erfarenhet av att arbeta med strategisk trafikplanering.
* Erfarenhet av gatuutformning, trafikprognoser och enklare samhällsekonomiska kalkyler.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* God kunskap i Officepaket och datorvana.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Civilingenjörs- eller samhällsbyggnadsexamen på masternivå, trafikinriktning eller liknande.
* Erfarenhet av att självständigt arbeta med trafikmodeller, dataanalyser och utredningar inom trafikplanering.
* Erfarenhet av att arbeta med trafikfrågor och trafikplanering i detaljplaner och större samhällsbyggnadsprojekt.
* Kunskap om trafikförordningen, väglagen, PBL.
* Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
* Kunskaper i CAD.
* Kunskap inom GIS.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund - utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Vi ser att du är en resultat- och utvecklingsinriktad person som har förmåga att ställa om vid förändrade förutsättningar. Du är analytisk med förmåga att se helhetsperspektiv och integrera olika aspekter på komplexa frågor. Du trivs med att både leda och delta i arbetsgrupper, samt bidra till gruppens arbete mot uppsatt mål. Du har också förmåga att arbeta självständigt och utforma egna processer och projekt. Du har god förmåga att samarbeta och att bygga relationer både inom den egna organisationen och med externa parter.
Din kommunikation och samverkan kännetecknas av lyhördhet och trygghet, och du har god förmåga att anpassa ditt budskap beroende på mottagarens kunskap på området.
Låter det spännande? Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "317/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontor Kontakt
Gruppledare
Eddie Lundgren Eddie.Lundgren@strangnas.se Jobbnummer
9668619