Trafikplanerare till Samhällsbyggnadskontoret
2025-08-07
En dag på jobbet
Det är på enheten Gata & trafik som vi arbetar och utvecklar Södertäljes trafik- och gatumiljöer. Både genom långsiktig strategisk planering, beteendeförändrande arbete och genomförandeprojekt. Enheten är en del av Samhällsbyggnadskontoret och arbetar tillsammans med övriga kontoret och andra parter. Vi strävar efter en tryggare och mer hållbar trafikmiljö för alla som rör sig Södertälje, detta genom vårt arbete med trafiksäkerhet, hållbart resande, strategiska trafikfrågor och gatubyggnad. Din kompetens kommer att vara en viktig del i arbetet. Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I rollen som Trafikplanerare kommer du tillsammans med din grupp arbeta med frågor kring hållbart resande, trafiksäkerhet, hastigheter, gång, cykel och kollektivtrafik. Gruppen arbetar både ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv och med frågor som rör den befintliga trafikmiljön. Detta kan innebära att du är med i kontorets olika projekt och planer, tar fram eller reviderar enhetens strategier och planer, samt granskar externa och interna remisser. Du är även en representant för enheten i frågor från medborgarna, politiken och media.
Du har möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden inom trafikplanering och utveckla specialistkompetens inom detta, men din främsta uppgift är att vara expert på helheten - att förstå hur olika delar av trafiksystemet samverkar, hur utformningen av en viss plats påverkar staden och samhället som helhet.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
• Du har ett intresse och engagemang för en hållbar stadsutveckling
• Du är en problemlösare med god förståelse för komplexa sammanhang.
• Du har starkt driv och initiativförmåga, arbetar strukturerat och kan hantera flera frågor parallellt.
• Du är förtroendeingivande, prestigelös, lyhörd, nyfiken och öppen för nya lösningar och arbetssätt.
• Du är självgående och har lätt att både arbeta tillsammans med andra och med frågor på egen hand.
• Du är beredd att möta medborgaren i det dagliga arbetet, och kan ta rollen som talesperson för dina frågor och projekt internt såväl som externt.Kvalifikationer
• Du ska ha relevant akademisk examen inom trafik, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska kunna sätta dig in vår verksamhet i ett större sammanhang, förstå hur utformningen av en plats påverkar kommunen som helhet på både kort och lång sikt, och se kopplingarna mellan de olika aspekter av samhällsbyggnadsprocessen som vi arbetar med.
• Du har erfarenhet av att arbeta inom trafikplanering samt erfarenhet av arbete med trafiklagstiftning/trafiksäkerhetshöjande åtgärder
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. I rollen ingår mycket kommunikation såväl inom projekt som med vår politiska organisation, media och med allmänheten.
• Du ska ha minst 3 års relevant erfarenhet.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet och kunskap att arbeta med trafikanalyser.
• Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet och/eller från konsultbranschen inom gatu- och trafikområdet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• Årsarbetstid, vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter kan styra din egen arbetstid
• Möjlighet att delvis kunna arbeta på distans
• Generöst friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
• Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar
• Kompetensutveckling
• En arbetsplats i moderna lokaler intill pendeltågsstation och centrum
Enheten för Gata & trafik består av 19 medarbetare och en Enhetschef som ingår i Område Genomförande tillsammans med Byggprojektledning, Bygglov, Parkplanering, Parkering samt Mark och fastighet. I arbetsgruppen finns en bredd av kompetenser, bakgrunder och åldrar. Vi är ingenjörer av vitt skilda slag, samhällsplanerare och tekniker.
Vi arbetar med hela samhällsplaneringsprocessen, från att skriva långsiktiga strategier till att besiktiga färdiga anläggningar. Vi planerar och projekterar nya vägar och GC-vägar, belysningar, broar och kajer. Vi har myndighetsutövning och beslutar om trafikföreskrifter, upplåtelser, dispenser och andra tillstånd.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
