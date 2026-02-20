Trafikplanerare till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
2026-02-20
Vi söker en medarbetare inom trafik- och kollektivtrafikområdet som vill bidra i arbetet med planering, utredning och genomförande av projekt. Rollen innebär att arbeta med frågor kopplade till stadsbyggnad och infrastruktur där kollektivtrafiken utgör en central del. Du kommer att arbeta i projektform och bidra med din kompetens genom hela processen. Tjänsten passar dig som vill kombinera analys, planering och samordning i ett utvecklingsinriktat uppdrag. Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som trafikplanerare arbetar du med trafikplanering där kollektivtrafik ingår och deltar i samt leder projekt inom området. Du driver projekt för att förbättra busstrafikens framkomlighet, arbetar med ombyggnation av hållplatser, tar fram utformningar och ansvarar för att avropa entreprenörer för investeringsåtgärder och ombyggnationer.
Arbetet omfattar planering, analys och samordning av insatser kopplade till trafik och infrastruktur. Du arbetar med frågor som rör trafikutredningar, utformning, tillgänglighet och trafiksäkerhet samt lösningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Uppdragen sträcker sig över hela processen och du medverkar i såväl utrednings- och planeringsskeden som genomförandefas.
I rollen ingår även att bidra till utvecklingen av kollektivtrafikens linjenät och infrastruktur samt att ta fram strategiska dokument, utredningar och analyser inom trafik- och infrastrukturfältet. Du deltar i projektens olika skeden och bidrar till framdrift genom samordning, uppföljning och dialog med berörda parter.
Arbetet innebär täta samarbeten med bland andra Skånetrafiken samt kontakter med andra förvaltningar, politiker och medborgare. Du handlägger ärenden kopplade till trafikfrågor och bidrar med rådgivning och stöd både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp med inriktning stadsbyggnad, trafik eller infrastruktur, alternativt annan högskole- eller universitetsutbildning inom motsvarande områden. Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom kollektivtrafik eller trafikplanering där kollektivtrafik ingår, varav minst två år omfattar projektledning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom exempelvis kollektivtrafik, utformning och projektering, trafiksäkerhet, tillgänglighet, cykel- och fotgängarfrågor, projektledning eller programstyrning samt CAD. Det är även meriterande om du har erfarenhet av trafikutredningar, utformnings- och projekteringsarbete, trafiksäkerhet, tillgänglighet, arbete med gång- och cykelfrågor eller erfarenhet från genomförandefasen i projekt. Kunskaper i engelska är också meriterande.
I rollen behöver du kunna driva arbetet framåt med fokus på mål, resultat och leveranser samtidigt som du planerar och organiserar dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Du arbetar noggrant och medvetet om kvalitet i både analyser, underlag och genomförande, och har förmågan att självständigt ta ansvar för dina uppdrag och föra dem vidare. Eftersom arbetet sker i nära dialog med många aktörer är det viktigt att du bidrar till ett gott samarbete och kan kommunicera på ett sätt som skapar tydlighet i både processer, beslut och förväntningar.
Om arbetsplatsen
Trafikplaneringssektionen är en del av mobilitetsenheten vid stadsutvecklingsavdelningen. Sektionens uppdrag är att, i linje med mobilitetsenhetens arbete, bidra till att utveckla stadens mobilitetssystem på både kort och lång sikt med ett helhetsperspektiv för alla som reser och rör sig i Malmö. Sektionen är en av fem inom mobilitetsenheten och består av 15 medarbetare med olika fokusområden och tekniska bakgrunder inom trafikplanering. Gruppen präglas av en bredd av kompetenser inom trafikplanering som tillsammans arbetar med stadens trafik- och mobilitetsfrågor. Vi planerar och bygger för en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö.
Fastighets- och gatukontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, där vi värdesätter och förstår vikten av att kommunikation är en integrerad del av verksamheten. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal, samt förmåner som friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
