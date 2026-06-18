Trafikplanerare På Heltid Till Dfds Logistics Services!
Dfds Professionals AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-18
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Om "kundföretaget"
DFDS Logistics Services AB, ett åkeri inom fordonsindustrin beläget i Arendal. Åkeriet är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan och sysselsätter omkring 250 personer på heltid. I fordonsflottan ingår ca 300st fordon, varav 80st lastbilar och 220st trailers. Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som trafikplanerare hos DFDS Logistics Services AB arbetar du i en operativ roll med ansvar för daglig planering och hantering av transporter inom åkeriverksamheten i Arendal. Tjänsten är ett vikariat under ett år från och med överenskommen start.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda till kvällstid mellan 14:30-23:30. Du blir en del av ett erfaret team i en verksamhet som är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan, med en omfattande fordonsflotta bestående av både lastbilar och trailers.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en varierande roll där tempot kan svänga snabbt.
Du är trygg i din kommunikation och pratar lika bra med chaufförer som med kollegor. Vi lägger stor vikt vid din personliga inställning och din förmåga att lösa problem som dyker upp längs vägen. Du bör ha en god grundförståelse för logistik och vara bekväm med datorn som arbetsverktyg.
Krav för tjänsten
Grundförståelse för logistik
God förmåga att prioritera
Allmän system- och datavana (intern systemutbildning ges)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av trafikledning är meriterande
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936800-2060128". Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9970488