Trafikplanerare med inriktning trafiksimulering
2025-12-18
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Vi utökar nu vårt infrastrukturteam och förstärker med ytterligare en trafikplanerare inom trafiksimulering. Som trafikplanerare erbjuds du ett utvecklande och omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att kommunens övergripande planer och strategier kring trafik genomförs. Här erbjuds du stor möjlighet att påverka den långsiktiga planeringen av infrastrukturåtgärder inom Linköpings kommun och delta i olika skeden inom både mindre projekt och stora stadsbyggnadsprojekt, såsom Ostlänken.
I den här tjänsten har du som trafikplanerare ett särskilt fokus på trafiksimulering på främst makronivå samt arbete med trafikanalys. Det innebär ett varierande arbete, där du arbetar med trafiksimuleringar, utvecklingsarbete inom trafikområdet samt deltar med din trafikkompetens i infrastrukturprojekt och detaljplaner.
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen:
• Genomföra simuleringar i kommunens trafiksimuleringsmodeller samt utföra regelbundna uppdateringar av modellerna.
• Arbeta med trafikanalyser utifrån simuleringsresultat och ta fram rapporter.
• Under 2026 kommer vi att utveckla en helt ny stadsmodell i PTV Visum. Du kommer att utgöra en viktig roll i detta arbete och leda utvecklingen av modellen.
• Ta fram underlag för beställningar av trafiksimuleringar som genomförs av konsult.
• Delta med trafikkompetens i infrastrukturprojekt samt i arbetet med detaljplaner.
• Delta i verksamhetsplaneringen där enheten definierar de projekt som ska genomföras utifrån nämndmål och strategiska planer.
• Medverka i nätverk inom berörda arbetsområden.
Din arbetsplats
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.
På Stadsmiljöavdelningen tillhör du enheten för Stadsmiljöutveckling som arbetar med utveckling och planering av kommunal allmän plats. På enheten finns bland annat trafikplanerare, landskapsarkitekter och kommunekologer. Enheten är beställare av investeringsprojekt och dessa genomförs av förvaltningens projektorganisation.
Som trafikplanerare tillhör du gruppen Infrastruktur som i och med denna utökning består av 8 trafikplanerare. Gruppen arbetar med att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg fysisk trafikmiljö i samband med planering och byggande av kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar. Vår arbetsgrupp präglas av gemenskap och driv. Här får du en god möjlighet till utveckling, utbildning och deltagande i intressanta projekt.
Förvaltningen sitter i ett nybyggt, aktivitetsbaserat kontor i Ebbepark och erbjuder en trivsam och trygg arbetsvardag med möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan.
Du som söker
Vi söker dig med högskole- eller universitetsexamen inom "kommunikation, transport och samhälle", väg- och vattenbyggnad eller samhällsplanering, alternativt annan relevant akademisk utbildning. Vi ser även att du har minst 2 års erfarenhet av arbete inom trafiksimulering på makronivå. Det är meriterande om du har många års erfarenhet av arbete inom trafiksimulering, där du genom dina erfarenheter förvärvat en god förståelse för trafiksystemets komplexitet och funktion i samhällsplaneringen.
Det är ett krav att du har B-körkort utifrån behov av platsbesök med bil inom kommunen. Under arbetets gång kommer du ta fram och tolka skriftliga underlag som kan vara komplicerade, därför behöver du behärska det svenska språket väl.
Vi söker dig med god analytisk förmåga, som både kan gå in i detaljerna och samtidigt förstå helheten för att lösa komplexa uppgifter. Du prioriterar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare mot uppsatta mål. Dina prioriteringar, planeringar och agerande styrs av din förmåga att tänka mål- och resultatinriktat. Vidare trivs du med att arbeta med andra och är lyhörd gentemot ditt team och andra aktörer som du möter i ditt arbete.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16391
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
