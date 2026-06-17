Trafikplanerare Länstrafiken Kronoberg
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-06-17
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande allmän kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik för de kommuner som gett oss i uppdrag att upphandla/utföra färdtjänst och skolresor.
Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året inom den allmänna kollektivtrafiken och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
Serviceresor är en beställningscentral för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik.
I vårt uppdrag ingår att boka resor och samordna trafiken så effektivt och miljömässigt som möjligt med kunden i centrum. Våra uppdragsgivare är Region Kronoberg och samtliga kommuner i Kronobergs län. I beställningscentralen arbetar idag 25 personer i olika team som är beroende av ett bra samarbete. Tjänsten är placerad på Nygatan 20 i centrala Växjö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som trafikplanerare kommer du att jobba med alla våra trafikslag och planeringen kräver att man har ett nära samarbete med våra trafikföretag.
Du kommer ha flera olika system att arbeta i och förmågan att samarbeta med många olika intressenter är av stor betydelse i det dagliga arbetet.
l ditt arbete medverkar du även till att upprätthålla och utveckla Serviceresors relationer med kunder, uppdragsgivare och trafikföretag.
Arbetstiden är schemalagd vilket innebär tjänstgöring såväl dag- som kvällstid och helger.
Vi har öppet kl. 7-19 på vardagar och kl. 8-18 på helger.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Ansvar för trafikplanering och optimering av resor
Arbete i flera olika system
Daglig kontakt med trafikföretag och förare
Hantering av inkommande samtal från våra kunder och förareKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har någon form av logistikutbildning
Har erfarenhet av arbete i digitala system, gärna ett planeringssystem
Har arbetat med trafik- eller annan logistikplanering
Har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Är analytisk, logisk, stresstålig och serviceinriktad
Är kommunikativ och har god samarbetsförmåga
Har god kännedom om Kronobergs län
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Schema. Arbetstiden är schemalagd vilket innebär tjänstgöring såväl dag- som kvällstid och helger. Våra öppettider är vardagar kl.7-19 och helger kl.8-18.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 404/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
SACO
Peter Lantz peter.lantz@kronoberg.se 0470-58 30 20 Jobbnummer
9968957