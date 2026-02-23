Trafikplanerare Göteborg
2026-02-23
Vill du vara med och påverka tågtrafiken? Det här är en möjlighet för dig som vill jobba brett, har vilja att lära dig nya saker och vill fortsätta utvecklas för att bli en expert inom trafikplanering. Som Trafikplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Dina arbetsuppgifter
Som trafikplanerare hos oss ansvarar du för att planera och konstruera tidtabeller för person- och godståg, specialtransporter samt ombesörjer övriga tjänster inom järnvägen. Du granskar och hanterar planerade banarbeten ute på infrastrukturen så det sker på ett trafiksäkert sätt. I rollen tar du emot interna och externa ansökningar och utifrån dessa gör du analyser och säkerställer att det finns kapacitet på järnvägen.
Du har kontakter och för dialog internt inom Trafikverket och har även ett nära samarbete med både järnvägsföretag och entreprenörer. Till din hjälp har du olika systemverktyg för att skapa goda förutsättningar för att få en marknadsmässig produktionsplan som håller hög kvalitet avseende punktlighet och trafiksäkerhet.
Trafikverket erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid men även skapa förutsättningar för att du ska prestera på bästa sätt.
Placeringsort för tjänsten är Göteborg.
Webbaserade tester användas som en del i urvalet och om du går vidare i rekryteringsprocessen skickas testerna den 18 mars.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 14-16
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Kvalifikationer

Vem är du?
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel och snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter där andra ser hinder och kan justera både synsätt och arbetssätt när situationen kräver det. Du har en mycket god kommunikativ förmåga - du uttrycker dig tydligt, lyssnar aktivt och anpassar ditt budskap efter mottagare och sammanhang. Samarbete är ett ledord för dig; du arbetar prestigelöst mot gemensamma mål, delar generöst med dig av din kunskap och bidrar till lösningar som gynnar alla parter. Samtidigt är du strukturerad och pålitlig i ditt arbetssätt - du planerar, prioriterar och driver dina uppgifter hela vägen i mål i tid och med hög kvalitet.
Vi söker dig som:
• har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom samhällsplanering eller logistik med minst 1 års sammanhängande administrativ arbetslivserfarenhet
• alternativt har du en annan branschspecifik utbildning tillsammans med flerårig relevant och aktuell erfarenhet av arbete inom järnväg, logistikadministration, trafikplanering eller snarlikt
• har god systemförståelse där du är van att simultant arbeta i flera system såsom planeringssystem och ärendehanteringssystem
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
